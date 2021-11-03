Бутусов: Ровно 6 лет назад произошло покушение на генпрокурора Виктора Шокина. Напоминает мне это дело покушение на Сергея Шефира

"Ровно 6 лет назад, 3 ноября 2015 года произошло одно из самых дерзких преступлений нашего времени - покушение на генерального прокурора Виктора Шокина. По официальному сообщению, Шокин был обстрелян снайпером в своем служебном кабинете, но по счастью, снайпер ни в кого не попал" - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Как-то так совпало, это покушение как-то совпало с делом Геннадия Корбана, и несколько отвлекло общественность от скандала, который дискредитировал президента и генпрокурора в то время.

Порошенко тогда заявил, что "дело Корбана - это начало деолигархизации", а вся президентская пропаганда в то время твердила, что Корбан - это страшный преступник. Но прошло шесть лет, и еще при Порошенко с Корбана сняли все обвинения и закрыли все уголовные дела. В общем, создали проблему и затем как-то договорились.

А снайпера Шокина так и не нашли, и никаких зацепок не нашли, просто все следы исчезли, и оружие не нашли, в общем, полная неизвестность.

Напоминает мне это дело покушение на Сергея Шефира. Офис президента через два часа после обстрела машины заявил, что причина покушения - деолигархизация, и под этим предлогом тут же продавили увольнение "ставленника олигархов" по версии пиарщиков ОП - Разумкова, и голосование по закону про олигархов.

В результате закон об олигархах президент Зеленский почему-то до сих пор не подписал за целых полтора месяца, вся срочность куда-то пропала, и даже список олигархов не составлен, хотя вся пропаганда Слуг твердила, что закон совершенно неотложный, что олигархи - главное зло, с которым Зеленский якобы борется. Но уже никто никуда не спешит, просто кого надо на крючок повесили. В общем, создали проблему и затем как-то договариваются.

Снайпера Шефира так и не нашли, и никаких зацепок не нашли, просто все следы исчезли, и оружие не нашли, в общем, полная неизвестность. Даже не комментируют это дело ни правоохранители, ни сам Шефир. Зеленский заявил, что не все преступления раскрывают. Да-да, опыт такой есть", - завершил журналист.