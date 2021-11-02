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Бутусов: Кадровые перестановки в оборонной сфере показывают отсутствие понимания Зеленским того, что именно должно делать государство для победы в войне

  12   0 02.11.2021, 13:02 | Новости, Политика
Бутусов: Кадровые перестановки в оборонной сфере показывают отсутствие понимания Зеленским того, что именно должно делать государство для победы в войне

"Министром обороны будет назначен министр реинтеграции, который не имел отношения к оборонной сфере, но работал в качестве дипломата в Трехсторонней контактной группе. Министром стратегических отраслей промышленности будет назначен глава таможенной службы, который не имел ранее отношения к оборонной промышленности", - об  этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Как давать оценки этим заявленным слугами назначениям?

Министр - это политическая должность, можно назначить любого, но результат работы в таком случае должен определяться какими-то заранее поставленными целями и программами, которые должны получить политическую поддержку путем голосования.

Когда президент Зеленский представил министра обороны Андрея Тарана в Верховной Раде, он не поставил ему никаких конкретных задач и сроков. Таран не был представлен комитету по обороне парламента. Он не представил свою программу реформ в сессионном зале, и даже не отвечал на вопросы депутатов.

Как же собирается руководство страны оценить достижения человека, который не дал ни одного не постановочного интервью и ни одной не постановочной пресс-конференции? Вы же сами убиваете всякую логику в своей кадровой политике.

И самое печальное, что Таран собирается молча уйти также как и пришел. Слуги не заслушают отчет, не зададут вопросы, не сделают выводы, не узнают о проблемах.

Вместо молчащего Тарана Офис президента ставит на его пост говорящего Резникова, и снова без постановки задач, без всякой стратегии, без всяких целей, задач и сроков. К каким результатам это приведет?

А как можно отпускать вот так молча министра стратегической промышленности Урусского? Ведь в свое время его также лично назначал Андрей Ермак, который хвастался, что этого кандидата ему предложил лично Владимир Горбулин. Так за что же вы выгнали министра, почему не озвучиваете проблемы, недостатки, почему нет анализа, которые смог бы использовать новый министр для извлечения уроков из допущенных ошибок? Что за конфликт с Укроборонпромом, почему Урусскому не дали ликвидировать эту бесполезную структуру, которая спустя два с половиной года продолжает паразитировать на деньгах госпредприятий? Неужели Верховная Рада не хочет узнать ответ на этот вопрос?

Я хочу напомнить, что парламентский контроль в сфере обороні - єто один из ключевіх стандартов НАТО. Почему же президент Зеленский требует вступление в НАТО от Байдена, но сам не віполняет те требования, которые работают в странах НАТО?

Пока логика есть одна - и Резников и Рябикин пользуются уважением главы офиса президента Ермака, правящей верхушки слуг, и одного этого доверия и лояльности достаточно, чтобы кого угодно двинуть на любую должность куда угодно.

Слуги народа, сделавшие Тарана министром, сполна несут ответственность за тот чудовищный бардак, хаос в управлении МО и два коррупционных дела против заместителей Тарана.

Депутаты комитета по обороне собирают из своих личных средств деньги на закупку необходимых на фронте квадрокоптеров, но они ни разу публично не протестовали из-за того, что тактических беспилотников нет в программе Гособоронзаказа, чтобы обеспечить, например, дешевыми расходными БПЛА всю действующую армию.

Президент Зеленский трижды за два с половиной года смотрел на фронте антидроновые ружья - системы РЭБ против беспилотников литовского производства NT-Servise, и не раз говорил о просьбе бойцов закупить хотя бы небольшую партию, а ВСУ подготовили целую группу операторов этих антидроновых ружей - но до сих Минобороны не купило ни одной единицы вопреки многочисленным обещаниям военного руководства и внесению ружей в потребности. Только волонтерские рукжья работают на фронте. Слуги народа молчат. Это только наиболее очевидные примеры, таких можно привести еще великое множество.

Кадровые перестановки в оборонной сфере показывают полное отсутствие какой-либо стратегии и понимания президентом, что именно должно делать государство для победы в войне, военной реформы и реформы оборонной промышленности. Молчание - это ответ на то, чего нет. Нет стратегии, нет доктрины, нет планов, нет ответственности", - подытоживает Бутусов.

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