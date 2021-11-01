18,7%: Рейтинг президента Зеленського катастрофічно впав

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то за Володимира Зеленського проголосували б 18,7% усіх опитуваних. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром Разумкова, пише UAINFO.org.

Мають намір проголосувати за П.Порошенка 12,7% опитаних, за Ю.Бойка - 6,2% респондентів. За Д.Разумкова проголосували б 5,5%, а за Ю.Тимошенко - 5,0% опитаних. 4,1% респондентів висловили намір проголосувати за В.Гройсмана, 3,2% - за І.Смешка, 3,1% - за Є.Мураєва, 2,0% - за О.Ляшка, 1,7% - за В.Медведчука, 1,4% - за О.Тягнибока, 0,3% - за К.Рудик.

Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали В.Зеленського (31,9%), П.Порошенка (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю.Бойка (24,0%), О.Ляшка (15,0%,) Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних.

Якби відбувався другий тур виборів Президента і до нього потрапили В.Зеленський та П.Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за В.Зеленського, а 21,3% - за П.Порошенка. Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник В.Зеленського становив би 55,6%, а П.Порошенка - 44,4%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».