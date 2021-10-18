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Історія з Коломойським в США свідчить, що з глобальною корупцією тільки починають боротися - Politico

  8   0 18.10.2021, 18:08 | Новости, Политика
Історія з Коломойським в США свідчить, що з глобальною корупцією тільки починають боротися - Politico

У США не готові боротися з глобальною корупцією, в тому числі на законодавчому рівні. Про це свідчить ситуація з відмиванням грошей українським олігархом Коломойським, пише видання Politico, інформує ZN.UA.

«Історія Гарварда свідчить, що слабкі закони США щодо підставних компаній і покупок нерухомості, на додаток до більш широкої відсутності регулюючого нагляду, можуть поставити центр Америки під приціл еліти, такий як Коломойський. Це реальність глобальної корупції, з якою законодавці США тільки починають боротися: оскільки відмивачі грошей і незаконні фінансисти ховають свої гроші на Середньому Заході Америки, вони стали частиною історії занепаду маленьких містечок Америки», - йдеться в матеріалі.

Повідомлялося, що Федеральна окружна суддя США Марсія Кук 22 вересня задовольнила клопотання Міністерства юстиції і дозволила компанії Коломойського продати будівлю в Далласі, арештоване в справі про відмивання коштів. Виручені від продажу майна кошти будуть спрямовані на погашення податкових і інших боргів.

В штаті Огайо розслідують умисний підпал металургійного заводу, який, як передбачається, належить Коломойському. Об'єкт перебував під слідством Grand Jury в справі про відмивання грошей.

Нагадаємо, в березні 2021 року США звинуватили українського олігарха і колишнього голову Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського в причетності до масштабної корупції. Також проти Коомойского і його сім'ї введені санкції.

"Вечірні Вісті"

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