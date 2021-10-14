Стефанчук назвал дату голосования за бюджет-2022 в Раде

Законопроект о государственном бюджете на 2022 года будет проголосован 20 октября. На следующей неделе будет только первое чтение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука журналистам.

"У нас 18 числа заседание комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении", - отметил он.

Он также уточнил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 000 гривен и 13 500 гривен - для средних медицинских работников.