Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:10

В "УДАРі Віталія Кличка" закликали Верховну Раду, РНБО і СБУ притягти Ківу до відповідальності за державну зраду

17:10

Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

16:02

У мечеті на півночі Афганістану стався вибух: загинули майже 100 людей (відео)

15:04

"Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", – Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

14:03

Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

13:35

Голова Верховного Суду Данішевська йде з посади

13:02

Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

12:21

Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

12:00

Рада знайшла заміну Разумкову: обрано нового спікера парламенту

11:02

Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

10:02

"ДНР", SkyMall и $60 млн кредита: "Схемы" опубликовали полное расследование о Мецгере и Укрэксимбанке. Видео

09:00

Найден мертвым народный депутат Антон Поляков

08:06

Украина требует от Байдена срочных действий, так как Россия грозит "полномасштабной войной" – Daily Express

07:27

Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі: поранено українського воїна

07:05

В КМДА пояснили, в якому випадку введуть обмеження в транспорті Києва

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

  5   0 08.10.2021, 17:10 | Новости, Политика
Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

До керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії підходять депутати з опозиції і пропонують перенести парламентські вибори.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам.

"Підходять через один. Я говорю про звичайних депутатів - не керівників фракцій. Я не буду зараз їх називати. Вони, дійсно, це дуже активно обговорюють", - зазначив Арахамія.

Глава фракції нагадав, що у монобільшості немає 300 голосів для внесення змін до Конституції в розділ про вибори.

"Якщо такий сценарій взагалі можливий, то це буде зроблено за консенсусом у Верховній Раді. Якщо буде зроблено. Станом на зараз навіть не чув обговорень (у фракції Слуга народу. - Ред.)", - підкреслив він.

Говорячи про те, що політично вигідніше перед парламентськими провести президентські вибори, керівник фракції СН заявив, що це не факт. "Якщо зараз взяти останні рейтинги, накласти на політичну "карту", то це має такий вигляд: парламент взагалі не збере коаліцію ... В такому випадку парламент знову може бути переобраний", - додав нардеп.

Цензор.НЕТ

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (187)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]