Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:04

"Цей дзвінок був від керівника Офісу президента", – Рябошапка про "злив" операції щодо "вагнерівців". ВIДЕО

14:03

Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

13:35

Голова Верховного Суду Данішевська йде з посади

13:02

Сергій Фурса: Чому нас вчить історія Мецгера, Укрексімбанку і кредитів у ДНР?

12:21

Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане

12:00

Рада знайшла заміну Разумкову: обрано нового спікера парламенту

11:02

Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

10:02

"ДНР", SkyMall и $60 млн кредита: "Схемы" опубликовали полное расследование о Мецгере и Укрэксимбанке. Видео

09:00

Найден мертвым народный депутат Антон Поляков

08:06

Украина требует от Байдена срочных действий, так как Россия грозит "полномасштабной войной" – Daily Express

07:27

Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі: поранено українського воїна

07:05

В КМДА пояснили, в якому випадку введуть обмеження в транспорті Києва

06:03

Місто в Бразилії оголосило українську своєю офіційною мовою

02:46

Цена автогаза в Украине установила рекорд за всю историю наблюдения

20:00

Громкий провал российских спецслужб. Правозащитники вывезли из России 40 Гб видео пыток

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

  12   0 08.10.2021, 14:03 | Новости, Политика
Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

Отстраненного от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова можно лишить и депутатского мандата. На существование оснований для этого указывают юристы.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Мнением он поделился во время общения с журналистами в стенах ВРУ 7 октября, передает "Гордон".

Нардеп напомнил, что сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "СН" пока не уверены, возможно ли лишить его мандата. Но это, убежден Арахамия, покажет время.

"Юристы говорят, что есть основы. Посмотрим, как Разумков будет работать, он же народный депутат. Говорит, что будет работать в интересах избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели "Слуги народа". Если будет работать в их интересах - это одно дело, если наоборот - другое", - высказался он.

Обозерватель

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (187)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]