Арахамия не исключает лишения Разумкова депутатского мандата

Отстраненного от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова можно лишить и депутатского мандата. На существование оснований для этого указывают юристы.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Мнением он поделился во время общения с журналистами в стенах ВРУ 7 октября, передает "Гордон".

Нардеп напомнил, что сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "СН" пока не уверены, возможно ли лишить его мандата. Но это, убежден Арахамия, покажет время.

"Юристы говорят, что есть основы. Посмотрим, как Разумков будет работать, он же народный депутат. Говорит, что будет работать в интересах избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели "Слуги народа". Если будет работать в их интересах - это одно дело, если наоборот - другое", - высказался он.

Обозерватель