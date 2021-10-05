Скаршевский: Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский – это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями

За 2,5 года в Украине не произошло никаких реальных реформ (если, конечно, ими не считать торговлю суверенитетом в судебной, правоохранительной, финансовой, в управлении госпредприятиями и других сферах); реальная борьба с коррупцией отсутствует; социальные стандарты как были мизерными, так и остались; тарифы на жилищно-коммунальные услуги как увеличивались, так и увеличиваются; уровень промышленного производства находится на уровне 5-летней давности; мир так и не наступил и т.д. и т.п.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский, информирует UAINFO.org.

Несмотря на все эти негативные тенденции последних 2,5 лет, рейтинг президента продолжал оставаться на относительно высоком уровне. И все потому, что рейтинг держался на мифе - «царь хороший, бояре плохие». На мифе, что «президент честный и простой парень, далекий и никак не связан с олигархами».

Вчерашний скандал с президентскими офшорами разрушил этот миф. Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский - это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями.

Избиратель больше не будет к Зеленскому снисходителен, не будет видеть в нем неопытного политика. Нельзя говорить о неопытности, имея более чем 10-летний стаж уклонения от уплаты налогов. При этом, как показывает журналистское расследование, в офшорные президентские схемы также замешано его ближайшее окружение.

С сегодняшнего дня, все действия, нарушающие Конституцию и Законы - как то, регулярное антиконституционное введение санкций против украинских граждан, незаконное закрытие телеканалов, формирование списка контрабандистов, поспешное продвижение закона об олигархах и т.д. - уже не смогут оцениваться обществом, как бескорыстная борьба за справедливость.

Убедить общество в искренности и бескорыстности действий группы неискренних людей - задача, которую после офшорного скандала практически невозможно будет решить.

Больше не получится прикрывать провалы мифом "царь хороший, бояре плохие", как это было до офшорного скандала. Каждый провал, теперь будет настоящей проблемой.

Учитывая качество кризисного пиара и качество управленческой команды в целом, проблемы будут рождать другие проблемы - они будут нарастать как снежный ком и могут похоронить не только перспективы второго срока (как было в случае с Порошенко), но и перспективы Зеленского нормально досидеть первый.

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Виктор СКАРШЕВСКИЙ