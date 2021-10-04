Кочетков: "Большевик" с молотка ради территорий и прикрытия?

Президент Зеленский провел "фундаментальную встречу" со своей фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019-го. Причем, не только с "разговорами" и "обучением", но и с кадровыми решениями, а также "сессиями" с силовиками и советником главы офиса президента Андрея Ермака. Также прошло награждение наиболее послушных "Слуг", а все это действо увенчал dj-сет незабвенного главы фракции Давида Арахамии.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

Не сомневаюсь, что в трускавецком процессе членам "Слуг" были заодно доведены и очередные темники по животрепещущими вопросам, например, о росте средних зарплат, недопущения роста коммунальных тарифов, непримиримой борьбы с олигархами (пчелы против меда) и так далее. Но есть среди муссируемых "Слугами" тем и вполне конкретные, распространяемые всеми доступными способами. Давайте посмотрим, о чем они говорили в унисон последние несколько недель.

Народный депутат от фракции СН, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа записала совместный видеоролик с председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко (опубликован на официальном Youtube-канале "СН"), в котором они рассказывают о том, как важно продать ПКМЗ (бывший завод "Большевик"), и как сильно повезет покупателю.

Депутат Киевгорсовета (фракция СН, конечно же), первый замминистра образования и науки Андрей Витренко в своем блоге на LB.UA называет ПКМЗ "авангардом" Большой приватизации и пытается убедить всех нас в том, что "приватизация завода "Большевик" открывает новые горизонты развития города". Вот только замминистра почему-то решил не акцентировать, что покупатель автоматически получает конфликт с городом (привет, пресловутый цех №5!).

В свою очередь, парламентарий-"слуга" Денис Маслов в колонке для "Фокуса" усиленно топит за то, что приватизация "Большевика" - это просто таки "мощный импульс для развития центра Киева и экономики Украины".

Уверен, что этот во всех смыслах бахвальный список можно продолжать и продолжать... Вполне возможно, что за подобную активность и награждают в СН. Но есть и другая очевидная версия: господа "Слуги" готовят объект под сдачу кому-то из своих. И это объясняет, куда же чудесным образом подевались многомиллионные налоговые долги ПКМЗ перед бюджетом. И не из бюджета ли, случаем, они были погашены аккурат за месяц до аукциона по приватизации завода?

И еще такой вопрос. А кто сливает в прессу имена/названия участников аукциона, тем самым влияя на конечный результат, если они сами не издавали пресс-релиза, а со стороны Фонда госимущества и "Прозорро" все должно быть конфиденциальным? В общем, если звезды зажигаются - значит, это кому-то нужно, и уши власти торчат из-за аукциона явным образом.

А потенциальных инвесторов в ПКМЗ стоит предупредить: они реально покупают "билет на войну", хотя пока могут и не понимать, во что ввязываются. И может так статься, что помимо мороки, изложенной в приватизационных условиях, долгов, судовых исков, арестованных активов, непонятно зарегистрированных земельных участков с неактуальным целевым назначением и очевидным конфликтом с городом, они в придачу наживут себе врагов в лице Зеленского-Ермака и всяких их "смотрящих", которым, видимо, этот завод готовится под отдачу.

P.S. Ну и чтоб дважды не вставать. На 29 октября (через 2 дня после ПКМЗ) запланирован аукцион по приватизации ОГКХ - Объединенной горно-химической компании. Напомню, что летом его отменили из-за скандала с поставками титана стране-агрессору и в оккупированный Россией Крым, а руководство было уволено. То есть, сейчас пошумят вокруг "Большевика", чтобы по-тихому толкнуть ОГКХ - титанового гиганта, "мечту Фирташа"?

Александр КОЧЕТКОВ