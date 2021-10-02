Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:37

В заложниках у Саакашвили не может быть стратегическое партнерство двух стран, - МИД Грузии

16:01

Закон власти об олигархах ударит по малому и среднему бизнесу, - Рудык

15:38

В Киевской области задержали профессионального вора. Изъяли два РПГ, гранату и оружие (видео)

15:02

Инсинье может перебраться в Англию

14:30

Разумков обратился к "слугам" из-за отставки

14:03

"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили

13:31

Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но при двух условиях

13:04

В центре Киева легковушка сбила насмерть пешехода (видео)

12:32

Тухель назвал причину спада "Челси"

12:05

Тайвань заявил о крупнейшем вторжении ВВС Китая

11:33

В Грузии заявили, что Саакашвили прибыл в страну для госпереворота

11:06

Еще более 128 тысяч украинцев получили COVID-прививки

10:34

Куман: Если бы у меня был мешок денег, то Месси был бы в "Барселоне"

10:07

В Польше погиб 23-летний украинец

09:35

В Украине обнаружили еще 11 809 новых случаев коронавируса

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Закон власти об олигархах ударит по малому и среднему бизнесу, - Рудык

  6   0 02.10.2021, 16:01 | Новости, Политика
Закон власти об олигархах ударит по малому и среднему бизнесу, - Рудык

Формат, в котором власть внесла в Верховную раду законопроект об олигархах по сути сломал парламентский регламент "через колено". Это с самого начала был неконституционный, поразительно грубый способ.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, сообщает РБК-Украина.

Она также обратила внимание, что в документе есть три противоречивые друг другу нормы.

"Так называемый закон об олигархах проголосовали в том виде, в котором он был написан. Правки фактически не рассматривали. Спикер парламента, после заявлений всех оппозиционных фракций, направил законопроект в Венецианскую комиссию. Потому что документ с самого начала был неконституционным и абсолютно бессодержательным. Сейчас в том виде, в каком он есть, его направляют на подпись к президенту. И тут круг замкнулся", - считает Рудык.

Теперь, по ее мнению, у власти есть вопрос, как выходить из ситуации, когда она как бы может совершать произвол, но, с другой стороны, не может достичь своего результата, не может пользоваться законопроектом об олигархах в каком-то более-менее нормальном виде.

На прошлой неделе представители партии в парламенте задали вопрос министру финансов, сколько денег в правительстве ожидают в следующем году получить в бюджет, если примут этот законопроект.

"Он сказал: "нисколько, мы ничего не ожидаем". Почему? Потому что они планируют собирать дополнительные налоги с малого и среднего бизнеса, с предпринимателей, а не с олигархов. С ними все останется так, как есть сегодня", - добавляет Рудык.

При этом власть и сама все это понимает, подчеркнула депутат.

"Монобольшинство сознательно протянуло популистскую инициативу. И сейчас мы видим громкие подтверждения тому, что этот "закон об олигархах" абсолютно не имеет смысла и никакого положительного влияния на жизнь украинцев иметь не будет", - резюмировала Кира Рудык.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (44)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]