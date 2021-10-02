Закон власти об олигархах ударит по малому и среднему бизнесу, - Рудык

Формат, в котором власть внесла в Верховную раду законопроект об олигархах по сути сломал парламентский регламент "через колено". Это с самого начала был неконституционный, поразительно грубый способ.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, сообщает РБК-Украина.

Она также обратила внимание, что в документе есть три противоречивые друг другу нормы.

"Так называемый закон об олигархах проголосовали в том виде, в котором он был написан. Правки фактически не рассматривали. Спикер парламента, после заявлений всех оппозиционных фракций, направил законопроект в Венецианскую комиссию. Потому что документ с самого начала был неконституционным и абсолютно бессодержательным. Сейчас в том виде, в каком он есть, его направляют на подпись к президенту. И тут круг замкнулся", - считает Рудык.

Теперь, по ее мнению, у власти есть вопрос, как выходить из ситуации, когда она как бы может совершать произвол, но, с другой стороны, не может достичь своего результата, не может пользоваться законопроектом об олигархах в каком-то более-менее нормальном виде.

На прошлой неделе представители партии в парламенте задали вопрос министру финансов, сколько денег в правительстве ожидают в следующем году получить в бюджет, если примут этот законопроект.

"Он сказал: "нисколько, мы ничего не ожидаем". Почему? Потому что они планируют собирать дополнительные налоги с малого и среднего бизнеса, с предпринимателей, а не с олигархов. С ними все останется так, как есть сегодня", - добавляет Рудык.

При этом власть и сама все это понимает, подчеркнула депутат.

"Монобольшинство сознательно протянуло популистскую инициативу. И сейчас мы видим громкие подтверждения тому, что этот "закон об олигархах" абсолютно не имеет смысла и никакого положительного влияния на жизнь украинцев иметь не будет", - резюмировала Кира Рудык.