МЗС викликало посла Угорщини через контракт про поставку газу з РФ в обхід України

Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів / фото ua.depositphotos.com

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини Іштвана Ійдярто через підписання довгострокового контракту з Російською Федерацією про постачання газу в обхід України.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

Речник прокоментував виклик посла України Любов Непоп до МЗС Угорщини у Будапешті.

"Можу це підтвердити. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Реакція Угорщини

Глава угорського МЗС Петер Сійярто натомість зазначив, що реакція Києва щодо підписаного Будапештом контракту з "Газпромом" є "обурливою".

Міністр додав, що українці не мають ніякого відношення до рішень Угорщини.

"Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету й інтересів національної безпеки бажання завадити безпечному газопостачанню нашої країни, опаленню будинків угорського народу й роботі промисловості", - йдеться у повідомленні Сійярто у Facebook.

Глава МЗС Угорщини назвав крок України "недружелюбним", особливо з огляду на обсяги допомоги, яку Угорщина надала Україні.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

УНІАН