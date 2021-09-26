Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:33

В Киеве построят новый жилой квартал на территориях коммунального предприятия

20:08

В Полтавской области автомобиль слетел в реку, погибли три человека

19:34

Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и раненый

19:07

Украина полностью готова к вступлению в НАТО, - Залужный

18:35

Кремль о требовании США по транзиту газа через Украину: пропаганда со знаком минус

18:08

Белград и Приштина должны вывести спецназ из Северного Косово, - Боррель

17:36

Путин готов встретиться с Зеленским, но есть "камень преткновения", - Кремль

17:00

Украина задействовала на Донбассе все свои контрснайперские группы, - Залужный

16:37

На границе с Польшей задержали нескольких турецких нелегалов

16:01

Чисора назвал главную ошибку Джошуа в бою с Усиком

15:38

Штурм Капитолия: среди участников был информатор ФБР

15:02

Умер основатель рок-группы Status Quo

14:30

Армия Израиля устроила облаву на ХАМАС. В столкновениях погибли несколько человек

14:03

На окраине Киева ночью горел хостел, погиб мужчина

13:31

На Донбассе после вчерашних обстрелов сохраняется режим "тишины"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Украина полностью готова к вступлению в НАТО, - Залужный

  12   0 26.09.2021, 19:07 | Новости, Политика
Украина полностью готова к вступлению в НАТО, - Залужный

Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению. Однако окончательное решение должен принять Альянс.

Об этом сообщается в интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для "Радио Свобода".

По его словам Украина воплотила стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки.

"То есть мы полностью уже фактически разработали эти стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, по его словам, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

"И все эти разделенные должности - это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ", - сказал Залужный.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (645)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]