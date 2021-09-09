Бутусов: Офис президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN Мэтью Чэнса, которого сам Зеленский возил на фронт для съемки позиций украинских войск и приглашал на все пресс-конференции

"Офис Зеленского открыто выступил против крупнейшей американской телекомпании CNN. Авторы сюжета про Вагнергейт. Старший международный корреспондент офиса CNN по пост-советским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были сегодня обвинены советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, я цитирую Лига.нет, не много ни мало - во взаимодействии с ФСБ России", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники", - сказал он. По мнению Подоляка, реакция ФСБ - сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. "Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN", - считает советник главы ОП. По его мнению, к этой истории ничего нового в расследовании CNN не добавилось, а украинские журналисты, политики или бывшие сотрудники спецслужб "подставили CNN, обеспечив перевод на английский старой российской дезинформации".

Что ж, давайте послушаем Подоляка и посмотрим, а какие же конкретно украинские политики "подставляют CNN", кто же якобы помогает CNN в работе против Украины? По логике Подоляка против этого человека впору открывать дело о государственной измене! Что ж, достаточно открыть профайл Чэнса и увидеть украинского политика, с которым Чэнс контактирует чаще всего и ближе всего.

Это... президент Украины Владимир Александрович Зеленский.

13 апреля 2021 года именно Мэтью Чэнса президент Зеленский пригласил с собой на Донбасс, чтобы заснять визит президента на передовые позиции и показать как украинская армия готовится отражать вторжение России. Вот этот сюжет.

Неужели глава СБУ Иван Баканов и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые пригласили Мэттью Чэнса в поездку на передовую, в том числе для съемки наших позиций, послали вместе с президентом "агента ФСБ"?

Неужели Зеленский выдал все планы по борьбе с Путиным напрямую в ФСБ (ага, то самое)?

В таком случае Офис президента обязан немедленно открыть уголовное дело - против тех, кто брал Чэнса с собой на войну! Но вместо уголовного дела они продолжают приглашать Чэнса на все мероприятия с участием Зеленского. Последний раз Чэнс прилетал на пресс-конференцию 22 августа - по приглашению ОП. Подоляк разоблачает связи CNN с ФСБ, а кто-то в Офисе продолжает приглашать этого корреспондента. Парадокс.

Тут надо сказать, что советник Офиса президента Михаил Подоляк до своего приглашения на работу Андреем Ермаком работал пиарщиком известного по многочисленным сообщениям в СМИ и в различных источниках в интернете криминального авторитета Юрия Иванющенко - "Юры Енакиевского", депутата Партии регионов и партнера Януковича. Разумеется, эта специфическая карьера не способствует изучению такого понятия как "факт-чекинг".

Так вот, Мэтью Чэнс сделал за две недели факт-чекинг - то, что не сделали за год ни СБУ, ни ГБР, ни ГПУ, ни комитет по обороне Верховной Рады, ни следственная комиссия Верховной Рады. Он снял на видео реальных участников спецоперации по захвату "вагнеровцев", и по некоторым слухам, ознакомился с документами по проведению спецоперации, включая план по захвату террористов, который в июле 2020-го подписал лично министром обороны Андреем Тараном. И передал информацию на утверждение руководству CNN, которое тоже задало вопросы своим источникам - и только после факт-чекинга Чэнс получил одобрение на подготовку сюжета. Руководство CNN располагает незаретушированным видео реальных участников спецоперации, а также рядом других веских доказательств.

В результате Офис президента совершил сразу четыре новых провала в этой истории.

Во-первых, подставили самого Зеленского, который, оказывается, дал снимать наши войска журналисту, якобы связанному, по мнению офиса, с российскими спецслужбами. К слову, сюжет Чэнса на фронте был снят с проукраинских позиций, и крайне выгодно для Зеленского, который делает пробежку на камеру якобы по простреливаемой зоне, и доверительно рассказывает о своих планах, в общем, смотрите сами.

Во-вторых, сравнили репутацию офиса с репутацией CNN, и предположили работу американской телекомапании на Россию. Жаль, нельзя провести соцопрос кто в Украине более респектабелен - американская CNN или офис Зеленского.

В-третьих, сразу после заявления Подоляка, целая группа украинских блогеров в фейсбуке распространила однотипную информацию, что Мэтью Ченс не заслуживает доверия, потому что сделал сюжет про то, как колется российской вакциной Спутник, а значит он работает на ФСБ и ему вообще нельзя доверять. Оказывается, группа блогеров давно следит за работой CNN, но почему-то никак не критикует Зеленского за то, что он давно сотрудничает с Чэнсом и доверяет ему сьемку на фронте. Получилось, блогеры возмутились Чэнсом только после сюжета по вагнеровцам и слов Подоляка, а раньше его постоянная работа в Украине у них почему-то не вызывала никаких претензий. Наверное, совпадение.

В-четвертых, Офис президента забывает одну ключевую деталь, которая за год расследования ни разу не прозвучала в российских СМИ и "Комсомольской правде", зато с самого начала Вагнергейта была написана мной - россияне не упоминают, что информацию могли "слить" глава офиса президента Андрей Ермак либо начальник комитета по разведке Руслан Демченко. Российские СМИ именно эту деталь моего расследования не обсуждают и не изучают - а ведь согласитесь, факт предполагаемой госизмены руководства Украины - это ключевое отличие в сюжете. Ровно год назад в сентябре 2020-го я давал показания в ГБР по делу об утечке информации о спецоперации, но до сих пор ни ГБР ни ГПУ не сделали официального заключения - так кто обманывал о спецоперации? Бутусов или Зеленский с Ермаком и Демченко? Было само событие преступления был провал, или ничего не было вообще? Офис президента уже год боится дать официальный ответ по сути, и потому организовывают такие позорные кампании против журналистов", - завершает Бутусов.