Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:57

Чому перейменування України на Русь-Україну є провальною ідеєю

15:01

Эйдман: Путин превращается в посмешище

14:04

Перебуває на реабілітації за кордоном: Поярков розповів про стан Кравчука

13:02

У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

11:58

Названо ім'я можливого королівського расиста. Гаррі та Меган розкриють таємни

11:01

В США начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

10:02

В Bellingcat сказали, когда выйдет долгожданное расследование о "вагнеровцах"

09:01

Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон

08:09

Глава МВД Чехии даст показания в полиции о несостоявшейся поездке в Москву

07:10

Джошуа - об Усике: Этот парень умеет боксировать

06:11

Названы симптомы, указывающие на песок в мочевом пузыре

05:12

Шпионы показали обновленный Honda Passport

04:13

В Австралии акула напала на серфера, он погиб

03:05

Всегда будем семьей: Джоли прокомментировала войну с Питтом за детей

02:06

Нурмагомедов рассказал, почему Роналду покинул "Ювентус"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Чому перейменування України на Русь-Україну є провальною ідеєю

  2   0 06.09.2021, 15:57 | Новости, Политика
Чому перейменування України на Русь-Україну є провальною ідеєю

Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну / УНІАН

Радник глави офісу президента, спікер української делегації у ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави на Русь-Україну.

Нагадаю, що підсвідомо Зеленського свого часу обирали як центристський проект проти двох уявних націоналізмів - російського і українського. У теорії сили, які прийшли до влади, мали б сприяти створенню конструювання центристської ідеї. Натомість вони до цього не спромоглися, чому сприяла нестача інтелектуального середовища, яке було навколо них. А якщо в тебе немає власних ідей, то ти змушений поступово зважати на ідеї опонента, пише Олександр Доній, політичний аналітик, голова Центру досліджень політичних цінностей, колишній народний депутат України, голова мистецького об'єднання "Остання барикада", спеціально для Главреду.

У цьому плані помітно, що все більше влада почала брати ідеї середовища Порошенка. На певному етапі стало помітно, що це не наближає до мети збільшення електоральних симпатій, а, навпаки, усе більше частинами відходять різноманітні електоральні групи. Тому теоретично, тепер ідуть спроби "намацати" щось інше, у їх уяві центристське. Але, знов-таки, через нестачу інтелектуального середовища, вони можуть брати до себе таких смішних персонажів, як Арестович..

Загалом ідея перейменування України на Русь-Україну непрацездатна. Бо повернення у минуле, а не крок у майбуття не потребує навіть якоїсь дискусії. Ба більше, ця ідея не об'єднавча, а розкольницька, бо завдяки їй хтось буде уявляти себе українцем, а хтось - україно-русином.

Необхідність боротьби за слово "Русь" була у 19 столітті. Надзвичайний вплив на козаччину у 18-19 столітті мав твір "Історія України-Русі", фактично безіменний, для якого найбільше написав Михайло Грушевський, який мав на меті поглибити історію України, щоб відокремити українців від росіян. Бо тоді ще не всі це усвідомлювали і була необхідність показати, що українці заглиблені в історію і мають право на окреме від Росії існування. Саме тому історію тодішньої України прив'язали до минулого і у тій же концепції Грушевський наполягав на тому, щоб, наприклад, Центральна Рада грошовою одиницею обрала гривню - стародавню грошову одиницю на Русі.

Тобто тоді це була абсолютно концептуальна і необхідна на той момент річ, але після створення держави Україна потреба у прив'язці до Русі не просто почала відпадати, а й не сприяє окремій самоідентифікації. Адже до Русі належали різні території - не лише українські, а й білоруські та російські землі. Князі, про яких можна говорити як про частину української історії, так само належать і до російської історії. Скажімо, Володимир, який потім став Василем, а тепер зветься Володимиром Великим, перед тим, як стати князем Київським, був князем Новгородським, а Новгород, як відомо, зараз знаходиться у РФ..

Однак для росіян це є свідченням спільності історії, але такі люди як Арестович про це просто не замислюються, бо їм треба сказати щось екстравагантно. Середовище Зеленського просто цим глибоко не займається - вони хапають речі лише поверхнево.

Тому за необхідності світоглядної реформації зануреність і прив'язка лише до минулого не є об'єднавчим фактором, бо минуле неоднозначне, піддається різночитанням і спроба змінити самоідентифікацію цього минулого для України як для держави є небезпечно. Тому що Русь - це є спільне утворення з Росією, а Україна - ні. Можна міркувати про те, хто був більш важливим із князів, але це дискусійне питання. До України і Києва існував Новгород і якщо вже говорити, що Москва була заснована пізніше, в Суздаль митрополит приїхав пізніше, то Новгород існував як проміжний етап експансії скандинавів-русів, які потім прийшли і завоювали Київ і ствердили тут державність - спочатку вони прийшли до Новгорода і недаремно київські князі при розколах постійно тікали саме туди. І це вже - спільна історія. А спільна історія з державою-агресором є небезпечною.

Олександр ДОНІЙ

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (141)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]