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Кремль назвал исходящую от НАТО и Украины угрозу

  2   0 05.09.2021, 18:35 | Новости, Политика
Кремль назвал исходящую от НАТО и Украины угрозу

В Москве в очередной раз заявили о своем желании нормализовать отношения с Киевом, но без вопросов о Крыме.

Дальнейшее сотрудничество НАТО и Украины ведет к приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам. Такую угрозу 5 сентября назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе на телеканале Россия 1.

"Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - заявил он.

Песков также заявил, что Россия желает нормализации отношений с Украиной.

"Путин готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал чиновник.

Он отметил, что Украина хочет обсуждать Крым, но "явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", поэтому в таком виде этот вопрос для переговоров исключен. Пресс-секретарь российского президента добавил, что в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского "воз и ныне там".

Ранее в Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО для России. Песков счел такую ситуацию опасной и заявил, что в этом случае Москве придется принять контрмеры и провести "перебалансировку", чтобы обеспечить свою безопасность "на сто процентов".

В июне первый саммит Североатлантического альянса с президентом Джо Байденом завершился итоговым коммюнике, в котором говорится, что Украина станет членом НАТО.

korrespondent.net

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