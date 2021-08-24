ТКГ завтра возобновит заседания после каникул

Трехсторонняя контактная группа возобновляет свои заседания после каникул. Завтра, 25 августа, состоятся переговоры рабочих подгрупп, а в четверг состоится общее заседание сторон.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

В рамках ТКГ украинская сторона планирует обсудить ряд важных вопросов, а именно:

- имплементацию минских соглашений и итогов саммита "нормандской четверки";

- обеспечение безопасности в зоне ООС с соблюдением режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

- политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;

- обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях;

- экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.