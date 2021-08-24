В Киеве Порошенко облили зеленкой (видео)

Порошенко направлялся к Кабмину, когда его облили зеленкой на Институтской возле станции метро Крещатик.
Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны во вторник, 24 августа.
Инцидент произошел возле входа в метро Крещатик на улице Институтской, когда Порошенко направлялся к Кабмину.
Самого нападения в ролике не видно, однако очевидцы засняли, как Порошенко, облитый зеленкой, подходит к полиции и садится в полицейскую машину.
Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Порошенко.