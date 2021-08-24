Украина получит большой Герб. Парламент поддержал законопроект

Верховная рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе. Документ приняли в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина

Предложенный президентом законопроект поддержали 257 народных депутатов, против высказались 11 парламентариев, еще четверо воздержались, а 13 - не голосовали.

Отметим, главным элементом большого Герба будет трезубец (знак Княжеского государства Владимира Великого) золотого цвета на синем пятистороннем щите. В нынешнем варианте над щитом изображена корона Ярослава Мудрого.

Щит с тризубцем держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

Отметим, Герб в законопроекте отличается от того, который победил на всеукраинском конкурсе.