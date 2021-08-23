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Украина и Грузия станут членами НАТО, - заместитель генсека Альянса

  6   0 23.08.2021, 18:08 | Новости, Политика
Украина и Грузия станут членами НАТО, - заместитель генсека Альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ подтвердили решение Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Он напомнил, что на июньской встрече лидеры блока подтвердили поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джоанэ на саммите Крымской платформы.

"Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита Украина и Грузия станут членами НАТО", - сказал Джоанэ.

Он напомнил, что на июльском саммите лидеров стран-членов НАТО была подтверждена неуклонная поддержка Украине.

"Мы призываем РФ прекратить нарушение прав всех украинский, включая крымских татар", - отметил он, добавив, что Черноморский регион и безопасность в нем является важным для Альянса и НАТО осуждает и никогда не признает аннексию Крыма.

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