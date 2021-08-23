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Зеленский: Украина сама не сможет вернуть Крым

  2   0 23.08.2021, 13:04 | Новости, Политика
Зеленский: Украина сама не сможет вернуть Крым

Президент Украины выступил с вступительной речью на открытии первого саммита Крымской платформы.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Крымской платформы, который проходит в понедельник, 23 августа, в Киеве.

Он заявил, что вопрос Крыма впервые со дня оккупации вынесен на "высший международный уровень". В саммите принимают участие представители 46 стран.

Также Зеленский рассказал о площади Крыма и вспомнил факты из его истории, в частности депортацию крымских татар.

"Крым был гарантией международной стабильности, а теперь это пороховая бочка", - заявил он, отметив, что РФ втрое нарастила военное присутствие на полуострове. 

"Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека. Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории", - заявил он.

Президент добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым.

"Украина, и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего, дипломатические средства", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина сама никогда не сможет вернуть Крым.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым - это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - сказал он.

По его словам, для возвращения Крыма Украина будет использовать все юридические, политические и прежде всего дипломатические способы. Одним из таких способов он назвал закон о коренных народах, увеличивающий права крымских татар в Украине.  Среди других инструментов Зеленский видит усиление санкций против России и обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях. Координировать работу будет специальный офис в Киеве, который будет координировать работу по Крыму. "Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет. Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - сказал президент.

Он призвал страны определить своих уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с созданным офисом Крымской платформы и координировать его работу.

"Крымская платформа должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений о Крыме. С сегодняшнего дня мы, фактически, начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова, и вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил о создании документа, в котором пункт за пунктом изложены шаги возвращения Крыма в Украину. "Я очень рад, что мы запустили нашу площадку. Украина вместе с вами, нашими друзьями, международными партнерами, участниками Крымской платформы начинает писать новую главу в истории Украины. В истории украинского Крыма - это глава о деоккупации, ведь именно деоккупация - это конечная цель моя, нашего государства, конечная цель ежедневной работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", - заявил Зеленский. После Зеленского выступили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам премьера, Украина понесла огромные потери от оккупации Крыма, по оценкам экспертов речь идет об около 100 млрд долларов.

"Одна из глобальных проблем - Крым находится на грани экологической катастрофы. Дом миллионов украинцев превращается в военную базу и режимный объект. Крым является украинским и мы никогда не признаем Крым потерянной территорией", - подчеркнул он.

Далее начались выступления других участников саммита. Первым слово взял президент Латвии Эгилс Левитс.

korrespondent.net

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