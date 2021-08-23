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В Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

  5   0 23.08.2021, 11:33 | Новости, Политика
В Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис оценил перспективы вступления Украины в ЕС. Он не видит страну в Европейском Союзе в ближайшие 3-5 лет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС.

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - заявил он.

Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

На вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

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