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"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав "фатальну помилку" України

  8   0 29.07.2021, 14:01 | Новости, Политика
"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав "фатальну помилку" України

Україна зробила "фатальну помилку", коли відмовилася від ядерної зброї. Сьогодні Київ міг би "шантажувати весь світ", якби зберіг ядерний потенціал.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує УНІАН.

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського, - ред.). В принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати", - заявив політик.

За його словами, якби Україна залишилася ядерною державою, то з Києвом розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому.

"Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати, - ред.). Навіть якби не могли обслуговувати (ядерне озброєння, - ред.), ми могли б скоротити його, але все одно залишити ядерний потенціал", - вважає нардеп.

Також він заявив, що Україна могла б шантажувати весь світ.

"Нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - підсумував Арахамія.

"Вечрні Вісті"

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