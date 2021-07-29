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Силовая вертикаль Зеленского: перестановки в армии нельзя рассматривать в отрыве от других кадровых процессов у силовиков

  71   0 29.07.2021, 12:00 | Новости, Политика
Силовая вертикаль Зеленского: перестановки в армии нельзя рассматривать в отрыве от других кадровых процессов у силовиков

Президент Зеленский поменял главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака на Валерия Залужного.

Песни о том, что, якобы президент желает синергии, которой не наблюдалось у Хомчака и министра обороны Андрея Тарана - это для ущербных разумом. Ну какая синергия возможна с министерством, которое откровенно проваливает свои прямые задачи: формулирование оборонной стратегии, формирование оборонного заказа и т.д. Вообще-то в обществе ждали увольнения не Хомчака, а Тарана, и возможно, оно еще последует, пишет на своей странице в Facebook политтехнолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

Перестановки в армии нельзя рассматривать в отрыве от других кадровых процессов у силовиков.

Смена Арсена Авакова на Дениса Монастырского означает дробление МВД на более мелкие ведомства, в частности, выделение Национальной гвардии и подчинение ее напрямую президенту Украины - это мечта еще Петра Порошенко, которую свершил ВАЗ. Нацгвардия усилиями Авакова стала одним из наиболее боеспособных и хорошо вооруженных военных подразделений, к тому же она заточена под действия внутри страны. 

В СБУ тоже произошел ряд заметных увольнений, которые начались с отставки начальника службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Как клевещут информированные люди, Наумов создал внутри СБУ неформальную структуру, которая подгребала под себя финансовые потоки с таможни, крышуемого бизнеса и прочего. Понятно, что люди, работающие на себя, не слишком склонны мгновенно выполнять приказы сверху. А на СБУ у нас возложена защита конституционного строя (читай - президента) от внешних и внутренних посягательств. Поэтому вслед за Наумовым из СБУ было уволено еще ряд связанных с ним "неблагонадежных" работников.

Почему все это происходит?

Потому что офис президента всерьез озаботился управляемостью главных силовых ведомств страны и пытается срочно выстроить жесткую вертикаль.

Почему именно сейчас?

Не держите Владимира Зеленского и его окружение за совсем идиотов. Они прекрасно видят, что экономика сыплется, что кредиты не светят, что с Китаем надо начинать с исправления прежних косяков, а это долго. Поэтому опять придется повышать цены на коммуналку, но все равно всего на всех не хватит. А тут еще и ультимативное требование Запада впихнуть капитулянтскую "Формулу Штайнмайера" в наше законодательство. На что не готова даже изрядная часть "Слуг", не говоря об остальных фракциях. 

Так что страна может полыхнуть, но протестную улицу власть намерена задавить.

Я уже неоднократно говорил, что или у нас будет цивилизованная диктатура, которая запустит новую модель власти, или будет автократия офиса президента. И второе окажется совсем не смешным. 

Александр КОЧЕТКОВ

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