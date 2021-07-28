Після заяв про "революцію" скандальний Кива сказав, що московський патріархат "знесе" владу

Одіозний нардеп Ілля Кива зробив чергову провокативну заяву. Цього разу він сказав, що парафіяни Московського патріархату, які провели Хресну ходу у Києві 27 липня, становлять загрозу для чинної влади України.

За його словами, Хресна хода була лише репетицією, а вже восени вони прийдуть "зносити владу", інформує 24 канал.

Нардеп порадив запам'ятати тих, хто прийшов на сьогоднішній захід вірян Московського патріархату у столиці України.

"Запам'ятайте тих, хто 27 липня прийшов на Хресний хід, а найголовніше - їхню кількість!", - написав Кива.

Зауважимо, що у Хресній ході у Києві взяли участь понад 55 тисяч осіб. Саме їх, на думку Киви, потрібно запам'ятати чинній владі, адже вони нібито стануть "месниками" і будуть нищити тих, хто сьогодні стоїть біля керма держави.

Що відомо про Хресну ходу у Києві

У столиці України 27 липня відбулася Хресна хода на честь 1033-річчя Хрещення Київської Русі. У ній взяли участь парафіяни УПЦ Московського патріархату.

Вірян доправляли до місця збору автобусами, але частина з них діставалася на місце самостійно. Дехто привів із собою дітей, але практично ніхто з прибулих не мав захисної маски на обличчі.

Варто нагадати, що це не перша заява Киви про повалення чинної влади в Україні. Раніше він оскандалився тим, що істерично пообіцяв прийти до влади. Він сказав, що в Україні нібито відбудуться незабаром масові протести, а винні у всьому - США.

Такі дивні звинувачення Киви прозвучали у кремлівській програмі "Час покаже" - там нардеп з'явився відеозв'язком. Він вважає, що вже у вересні українці виходитимуть на протести. Однак з чого нардеп зробив такі висновки - невідомо.

Що варто знати про Іллю Киву

Це народний депутат від ОПЗЖ, що відомий своєю проросійською риторикою. Він неодноразово потрапляв у гучні скандали у Верховній Раді та за її межами. Серед останніх курйозів за участю нардепа можна згадати:

24 червня Ілля Кива заявив, що його нібито викликали на допит через радянську шапку. Натомість у прокуратурі цей факт заперечили.

22 червня одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива та нардеп від "Слуг народу" Микола Тищенко побились у сесійній залі Верховної Ради. Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ.

21 червня Кива шукав "чистих та бритих адекватів" для участі у марші ОПЗЖ. За це він пропонував аж 250 гривень.

18 червня одіозний представник "ОПЗЖ" зняв штани просто у залі Верховної Ради. Зробив він це. аби заправити сорочку. Напевно, кращого місця для цього не знайшлося.

24 канал