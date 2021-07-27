"Україні не вигідний Нормандський формат, але "зіскочити" не може за жодних умов", – політолог

Переговори на рівні Нормандського формату за 7 років з моменту збройної агресії Російської Федерації на Сході України не дали очікуваного наслідку для України, але вийти із цих переговорів Україна не має можливості.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політолог Микола Давидюк, передає UAINFO.org.

"Ми тягнемо в Нормандському форматі попри те, що це нам не вигідно. І саме цей варіант використовують лише тому, щоб Путін не зміг піти далі. Об'єктивно ми можемо за підсумками 7-ти років сказати, що це не принесло нам результатів, але цю конструкцію руйнувати не можна, бо вона на столі у світових лідерів", - сказав він.

За словами політолога, за таких умов "скайп-зустрічі перетворились у відпрацьовані Кремлем сценарії щодо затягування часу", а Україні залишається лише "використовувати політичні моменти як то будь-які протиріччя між Росією і Заходом як шанс для нас, щоб ситуативно впливати і викручувати корисні моменти для України".

Микола Давидюк також наголосив, що Україні необхідна підтримка США і Британії, але Російська Федерація "ще більше хоче участі Британії і США у Нормандському форматі".

"Росіяни повсякчас надсилають месідж, мовляв, давайте приїжджайте США і Британія, а Україну в сторону - і ми будемо вирішувати свої проблеми. Це - не про нас. Вони будуть намагатись врегулювати свої геополітичні речі, де Україна буде лише приводом. А тому для України дотичність США і Британії навколо формату більш вигідна, аніж безпосередня участь за круглим столом", - пояснив він.

"Мобільність США у допомозі Україні буде в рази меншою, якщо вони опиняться за столом переговорів, аніж якщо вони будуть просто на стороні України. Аналогічна історія із Британією", - додав експерт.

На переконання політолога, радник Державного департаменту США Дерек Шолле розуміє, що "РФ може використати участь Британії і США у своїх інтересах". Водночас він підкреслив, що Німеччина не перебуває на стороні України, адже "більше пов'язана економічними і політичними дружніми відносинами із Кремлем і путінською Росією".

"Німеччина не може бути об'єктивним арбітром. На жаль", - констатував він.

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