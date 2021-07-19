Путину невыгодно. Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что президент России Владимир Путин специально затягивает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Российской стороне невыгодно проводить эту встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Дом".

Как пояснил Арестович, мировое сообщество будет ждать на конкретный результат от встречи Зеленского с Путиным, а если их не будет, то в выигрыше останется украинский президент, который стал инициатором этих переговоров.

"Он для всех предстанет человеком, который хотел мира и делал для этого инициативные шаги. А Путин будет выглядеть "букой и бякой", который не пошел ни на какие условия своего визави, то есть, фактически, будет не только поджигателем конфликта, но и лицом, заинтересованным в его продолжении. Это невыгодно для Путина", - сказал он.