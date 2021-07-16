Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию. О чем договорились и что ждет Украину?

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Белом доме подписали "Вашингтонскую декларацию". Документ определяет новые форматы сотрудничества между странами.

Также политики обсудили строительство газопровода "Северный поток-2" и говорили об Украине. OBOZREVATEL предлагает вам узнать главное в переговорах двух лидеров государств.

Вашингтонская декларация

Как сообщает пресс-служба Белого дома, документ подписан "в целях содействия миру, безопасности и процветанию во всем мире". Байден и Меркель договорились, что обе страны будут поддерживать верховенство закона, способствовать прозрачности и добросовестному управлению, а также поддерживать гражданское общество и независимые СМИ.

"Мы будем защищать права и достоинство всех людей и бороться с несправедливостью и неравенством, где бы они ни происходили. Мы поддерживаем универсальные ценности, лежащие в основе Устава Организации Объединенных Наций, и едины в нашей приверженности делу поощрения уважения прав человека во всем мире, в том числе путем отказа и согласованного реагирования на нарушения прав человека", - говорится в декларации.

В документе Германия и Штаты обязались защищать страны по всему миру. Каждое независимое государство имеет право определять свое политическое будущее без иностранного вмешательства, принуждения или господства внешних сил.

В декларации отмечено, что НАТО остается краеугольным камнем по коллективному укреплению защиты, стойкости и солидарности.

"Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерства для решения стоящих перед нами задач, включая киберугрозы, энергетическую безопасность, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательство в наши выборы", - указано в документе.

Также в декларации сообщается об усилении сотрудничества США и Германии в научной сфере, чтобы "основные инновации этого века продвигали демократическое управление, а не авторитаризм".

Кроме того, в документе обозначено сотрудничество в решении глобальных общих проблем, таких как климатический кризис или же пандемии.

По итогу встречи Меркель и Байден договорились запустить американо-германский форум по вопросам будущего обоих стран, а также наладить диалог по важнейшим экономическим вопросам.

"Северный поток-2"

Во время общей пресс-конференции Байдена и Меркель, канцлер Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину. По ее словам, наша страна должна оставаться страной-транзитером природного газа. Она подчеркнула, что Германия будет принимать меры, если Россия станет мешать Украине осуществлять транзит газа. Также политик отметила, что у нее с Байденом разные взгляды на СП-2.

Меркель подчеркнула, что в случае необходимости против РФ будут применяться санкции со стороны Евросоюза.

"Надеюсь, что нам никогда не придется выносить подобные решения (о ситуации с "Северным потоком-2". - Ред.), - сказала она.

При этом Байден добавил, что важно сохранить энергетическую безопасность Европы. Однако от ушел от ответа, как СП-2 повлияет на ЕС, сказав лишь "посмотрим".

Глава США подчеркнул - когда он стал президентом, строительство газопровода было почти окончено. Также оба политика выразили убежденность, что Москва "не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы влиять на соседей или им угрожать".

"Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией на тот случай, если Россия прибегнет к шантажу Украины", - отметил Байден.

Что сказали об Украине

Лидеры США и Германии будут защищать суверенитет Украины, а также выражать поддержку в трансатлантических ожиданиях нашей страны. Байден подчеркнул, что они будут защищать союзников НАТО от российской агрессии.

"Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, а также в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, так же как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку ее трансатлантических надежд", - сказал глава Белого дома.