Береза: Наркоманы во власти – это беда для Украины. Этот парламент должен быть переизбран

"Есть такая песня "Каждую пятницу я - в говно!". Народный депутат Юрченко решил не ждать пятницы и начал все в четверг. С мелочи. Юрченко попал в ДТП во Львове. Но вёл себя неадекватно. Он на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке, после чего попытался убраться с места ДТП, но не смог. Все это снимал второй участник ДТП. Тогда Юрченко набросился на второго участника ДТП с кулаками и начал выбивать у него телефон. Свидетели ДТП оттеснили неадекватного нардепа", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"В общем, такая странная реакция вызвала у всех удивление и нардепа, который пришёл в ВР при помощи Зеленского в составе партии "Слуга народа", проверили на употребление наркотических средств. По данным медэкспертизы, нардеп совершил аварию, будучи под действием наркотиков. И это феерично. Дело не в том, что Юрченко до того, как его в политику привёл Зеленский, прославился тем, что украл в магазине 4 бутылки пива. И не в том, что НАБУ записало его и обвиняет в коррупции. И дело даже не в том, что он лжив, туп и аморален, но за него радостно вслепую проголосовали 34,73% избирателей в Голосеевском районе Киева. А проблема в том, что если бы в любой цивилизованной стране нардеп был замешан хоть в части из всего, во что вляпался Юрченко, то он бы уже не был нардепом. А в Украине такой позор сидит в ВР вместе с насильником Иванисовым, анал-табу Яременко, которых так же привёл в ВР Зеленский, и голосует за все, что скажет Зеленский и Ермак. И такая лояльность к Банковой гарантирует ему нахождение в Верховной Раде Украины.

Интересно, Банковая с ДБР и сейчас будут давать на полицию, чтоб оправдать своего верного прислужника, как она это делает все время?..

Наркоманы во власти - это беда для Украины. А значит этот парламент должен быть переизбран. И всех кандидатов в новую ВР проверить на наркотики. Иначе ситуацию не исправить и Зеленский опять заведёт в ВР наркоманов. А это точно, что не нужно Украине!", - завершает Береза.