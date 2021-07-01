Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:00

Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

13:02

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень

12:00

На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

11:00

Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

10:01

Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

09:30

З 1 липня перерахують пенсії: хто з українців не отримає доплату

09:00

У Зеленского допустили размещение на территории Украины военных баз НАТО

08:01

Россия нанесет удар по Украине с моря уже этим летом – польские СМИ

23:59

"Вирус вышел из-под контроля": от Йоханнесбурга до Джакарты Дельта-штамм сеет хаос – The Telegraph

23:17

Путинская корона-пропаганда привела к катастрофе: смертность бьет все новые рекорды – Handelsblatt

20:01

Шматок глини вказав вченим, що Марс міг бути придатним для життя

19:01

Разбился 68 лет назад: военные США нашли на тающем леднике останки 52 солдат с упавшего самолета (фото)

18:00

CNN: Инцидент с британским кораблем в Черном море показывает, что Путин нервничает

16:58

Справа "Чорної вдови". Японка, що вбивала своїх партнерів, програла в суді

16:00

За майже два роки Рада прийняла лише половину законопроектів Зеленського – КВУ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

У Зеленского допустили размещение на территории Украины военных баз НАТО

  15   0 01.07.2021, 09:00 | Новости, Политика
У Зеленского допустили размещение на территории Украины военных баз НАТО

Военные базы НАТО могут появиться в Украине / фото УНИАН, Андрей Крымский

Украина в случае вступления в НАТО либо заключения соответствующих договоров о сотрудничестве может разместить на своей территории военные базы Альянса.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24". По его словам, соответствующее разрешение сначала должен предоставить КСУ, пишет УНИАН.

Он подчеркнул, что угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины несет именно РФ и Владимир Путин. Поддержка Украины со стороны западных партнеров, считает Вениславский, раздражает Россию.

"Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз - ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил нардеп.

Такой вариант он назвал гарантией безопасности и территориальной целостности Украины. Окончательное решение по данному вопросу, считает депутат - за Конституционным судом.

"Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины... Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины... Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".

УНИАН

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (15)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]