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ЕС продлил еще на год санкции против России за оккупацию Крыма

  6   0 21.06.2021, 12:32 | Новости, Политика
ЕС продлил еще на год санкции против России за оккупацию Крыма

Совет ЕС сегодня продлил санкции против России, введенные в ответ на незаконную оккупацию Крыма. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2022 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Санкции включают целевой импорт в ЕС товаров из Крыма, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму. Кроме того, санкции коснутся экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права в соответствии с заявлением Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины.

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