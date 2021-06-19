Саммит Байден-Путин: хорошие новости для Украины? – Atlantic Council

Немногие страны ждали женевского саммита президента США Джо Байденом с его российским коллегой Владимиром Путиным с таким же нетерпением, как Украина.

В 2014 году Украина пала жертвой продолжающегося поныне российского военного вмешательства и частичной оккупации, в результате чего, по мнению многих, международное сообщество окунулось в новую холодную войну. Хотя демократический мир ввел против России санкции и последовательно поддерживает суверенитет Украины, сохраняются опасения, что по мере затягивания конфликта западные лидеры могут попытаться достичь компромисса с Кремлем за счет Украины.

Об этом пишет Питер Дикинсон, Atlantic Council, информирует UAINFO.org.

Эти опасения усилились с середины мая, когда посыпались новости, что администрация Байдена ослабляет санкции США против стратегически важного российского газопровода, который пройдет в обход Украины и, по всей видимости, перечеркнет всякую потребность в транзитной инфраструктуре на ее территории. Этот шаг якобы призван ослабить напряженность в отношениях с Германией, партнером России по трубопроводу, но противники утверждают, что завершение строительства развяжет Москве руки для серьезной эскалации необъявленной семилетней войны в Украине.

Слухи о новом военном наступлении России на Украину широко гуляли все последние месяцы и сыграли важную роль в подготовке встречи в Швейцарии на этой неделе. Весь апрель внимание международной общественности было сосредоточено на беспрецедентном наращивании российских войск и военной техники вблизи украинской границы и в регионах Украины, находящихся под российской оккупацией. Это бряцание оружием сопровождалось яростной пропагандистской кампанией на российском государственном телевидении и предупреждениями высокопоставленных лиц Кремля, что любая эскалация станет для Украины «началом конца». Именно в разгар этой напряженности Байден впервые предложил Путину встречу на высшем уровне.

Недавние саммиты «Группы семи» и НАТО, предшествовавшие встрече Байдена и Путина, мало утешили Украину. Выступая в Брюсселе ранее на этой неделе, Байден ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского прояснить перспективы подключения Украины к Плану действий по членству в НАТО, заявив, что, хотя двери для Украины остаются открытыми, Киеву все же предстоит побороться с коррупцией, чтобы рассчитывать на какой-либо прогресс.

На фоне очевидных неудач и вполне реальных опасений в сфере безопасности, с которыми Украина столкнулась в преддверии саммита в среду, многие в Киеве результатом по понятным причинам остались довольны. Хотя значительных подвижек на пути к прекращению российской агрессии не произошло, встреча в Швейцарии позволила новому президенту США подчеркнуть незыблемую поддержку Украины и послать Кремлю четкий сигнал, что никакого торга ни насчет независимости страны, ни ее права определять собственное будущее не будет.

Пока пыль после первой исторической встречи президентов Байдена и Путина еще не осела, Атлантический совет пригласил ряд экспертов поделиться своими мыслями о последствиях саммита для Украины.

увы, политика Вашингтона в преддверии Женевы вызвала у его союзников и партнеров в Восточной Европе сомнения, насколько Америка готова противостоять кремлевским провокациям. Катастрофическое решение администрации Байдена по «Северному потоку — 2» — хотя и жест в адрес Германии, но при этом подарок Путину, а для Прибалтики, Польши и Украины вообще катастрофа. То, что администрация никак не отреагировала на серию российских кибератак против США, тоже свидетельствует о ее слабости.

В Женеве Байден дал Путину понять, что, несмотря на его желание улучшить отношения с Москвой, многое будет зависеть от действий Кремля в предстоящие месяцы. Учитывая недавние кибератаки, он правильно сделал на этом упор, упомянув при этом Украину (и другие проблемы). Это показывает, что, несмотря на недавние ошибки, Байден понимает, что США принципиально заинтересованы в том, чтобы помочь Украине остановить агрессию Кремля в Донбассе на востоке страны.

Хотя быстрого прекращения московской войны с Украиной это не сулит, Путин все же должен понять, что американская поддержка Киева на фоне недавней переброски российских войск неслучайна. США позаботятся о том, чтобы Кремль понес убытки за свою непрекращающуюся агрессию.

Дэниел Фрид, заслуженный научный сотрудник Атлантического совета: итоги саммита доказали всю правоту решения провести встречу в конце европейского визита Байдена — после целой недели восстановления американских союзов. Некоторые украинцы (и поляки), встревоженные подходом Байдена к «Северному потоку — 2», волновались, что США и Россия договорятся без их ведома. Этот страх обусловлен историческими причинами (и Трамп с радостью бы так и сделал, если бы мог). Но, судя по встрече в среду, такой сделки не предвидится. США будут стоять за Украину и противостоять путинской агрессии.

Сравните пресс-конференции Байдена и Путина. Путин выглядел бледной копией самого себя. Байден же — так, словно он представляет лучшие традиции внешней политики Америки: демократические ценности, международную систему, которая их поддерживает, и сопротивление тирании.

Встреча привела к некоторому прогрессу в снижении рисков (переговоры о стратегической стабильности), двусторонних отношениях (возвращение послов после того, как Путин их прогнал) и, возможно, обсуждению красных линий в сфере киберагрессии. Но Байден при этом ясно дал понять, что США не потерпят агрессии Путина ни против США, ни против наших друзей и союзников. И не менее ясно дал понять, что репрессии Путина у себя дома (в частности, против Алексея Навального) — тема для двусторонних отношений. Как верно понимает Байден, репрессии внутри страны приводят к агрессии за рубежом.

Байден твердо придерживался своих рамок американо-российских отношений: сотрудничать там, где это возможно, противодействовать агрессии и отстаивать демократию и права человека, в том числе внутри России. Теперь Путин знает, что он не сможет беспрепятственно обманывать или запугивать президента США.

Александр Вершбоу, заслуженный научный сотрудник Атлантического совета:поездка Джо Байдена в Европу была большим успехом для восстановления руководящей роли США и трансатлантического единства, а также для согласия по будущей повестке дня НАТО, группы ведущих демократических стран «Группы семи» и партнерства США и ЕС. Но для Украины результаты оказались неоднозначными.

В Женеве и на протяжении всей поездки Байден твердо поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические устремления. Он потребовал, чтобы Путин согласовал политическое решение, чтобы положить конец необъявленной войне на востоке Украины, и вселил надежды на более активную дипломатическую роль США с целью оживить загнивающие переговоры в Минском и Нормандском форматах. Байден пообещал решительно противостоять российской политической войне и кибератакам, а также наказать Россию новыми потерями за попытки поработить соседей.

В коммюнике саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Североатлантического союза в Бухаресте в 2008 году, где утверждалось, что Украина и Грузия однажды станут его членами, и оговаривалось, что План действий по членству (ПДЧ) остается неотъемлемой частью этого процесса. Союзники подтвердили, что даже без ПДЧ Украина имеет все инструменты, необходимые для членства в рамках Комиссии НАТО — Украина и Годовой национальной программы. Однако предоставить Украине ПДЧ члены НАТО не пожелали, несмотря на всестороннее давление со стороны президента Зеленского. Большинство союзников по-прежнему опасаются спровоцировать резкую реакцию России даже намеком на готовность предоставить Украине гарантии безопасности — будь то прямо сейчас или в будущем.

На своей пресс-конференции в Брюсселе Байден заявил, что Украине предстоит сделать еще немало, чтобы выполнить критерии ПДЧ — в том числе провести реформы по борьбе с коррупцией. При этом он резко отверг мнение, будто российская оккупация территории Украины дает ей де-факто право вето на будущее членство Украины, но оставил без ответа вопрос, как НАТО намерена разубедить в этом Путина.

В общем, после поездки Байдена Украина оказалась в том же положении, что и до недели саммитов: без четких сроков для ПДЧ или фактического членства в НАТО. Путин на своей пресс-конференции в Женеве заявил, что вопрос о членстве Украины на его встрече с Байденом всплыл лишь мельком, но подтвердил, что для России он остается красной линией.

США предстоит отдельная работа, если они надеются преодолеть инерцию НАТО в вопросе будущего членства Украины. Первым и сравнительно недорогим шагом будет предоставление Украине статуса главного союзника США за пределами НАТО, что расширило бы доступ Украины к американской помощи и обучению в сфере обороны. В настоящий момент Украина несет основную ответственность за сдерживание дальнейшей российской агрессии при поддержке США и нескольких других союзников.

Иан Бжезински, старший научный сотрудник Атлантического совета: президент США Джо Байден возвращается с саммита в Женеве с двумя достижениями по Украине. Во-первых, предыдущие саммиты «Группы семи», НАТО и США — ЕС подчеркнули значительный прогресс Байдена в возрождении трансатлантического доверия к лидерству США и признательности за него. При мощном единстве трансатлантическое сообщество гораздо эффективнее защищает и продвигает свои интересы и ценности — в том числе сдерживание реваншистских амбиций и провокаций Путина.

Во-вторых, судя по сообщениям, президент Байден четко, спокойно и твердо предостерег президента Путина насчет любой агрессии — от продолжающейся оккупации украинской территории до кибератак и других злонамеренных и подрывных действий.

Успех дипломатии Байдена на этом саммите в конечном счете проявится в ближайшие месяцы. Лишь тогда мы узнаем, изменит ли встреча Байдена и Путина поведение России и, что еще важнее, укрепит ли она готовность США и Европы использовать свою политическую, экономическую и военную мощь, чтобы положить конец незаконному захвату украинских территорий и ответить на дальнейшие провокации Москвы.

Диана Фрэнсис, старший научный сотрудник Атлантического совета: на саммите с Путиным президент США Джо Байден прочертил ему три черты на песке. Во-первых, уважай суверенитет и территориальную целостность Украины. Во-вторых, атаки на ключевую американскую инфраструктуру должны прекратиться. В-третьих, российский демократический активист Алексей Навальный не должен погибнуть в тюрьме. «Я дал ему понять, что последствия будут для России разрушительными», — предостерег Байден.

Неспособность предоставить Украине дорожную карту членства в НАТО — это неудача, наряду с тем, что Байден назвал полностью дискредитированный Минский процесс механизмом урегулирования войны Украины с Россией. Увы, Путин продолжает эскалацию и за последние месяцы превратил Черное море в горячую точку, упрочив неформальную блокаду украинских портов и нарастив силы для возможного вторжения с моря.

Президент Украины Владимир Зеленский должен теперь попытаться ускорить меры по борьбе с коррупцией и на встрече в Белом доме с Байденом, которая должна состояться этим летом, представить новый Минский процесс с участием США и Европейского союза.