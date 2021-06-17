Рефат Чубаров: "Чому розлютився Путін та показилися депутати Державної думи Росії?"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час засідання "круглого столу" на тему: "Корінні народи України: історія, сучасність та перспективи". Київ, 9 серпня 2016 року

18 травня 2021 року Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт "Про корінні народи України" (№ 5506), визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду парламентом країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Рефат Чубаров, інформує UAINFO.org.

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України доручено віце-прем'єр-міністру України - міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Рєзникову.

Ми не сумнівалися в тому, що внесення в парламент України довгоочікуваного законопроекту, спрямованого на врегулювання правового статусу корінних народів України, приверне увагу російських політиків, бо відомо, що Москва уважно відстежує всі процеси в Україні, які об'єктивно наближають час деокупацію Криму.

Однак ми не могли припустити, що законопроект, покликаний ростлумачити термін «корінні народи», що входить в кілька статей Конституції України і який використовується в інших правових актах, а також закріпити в законодавстві країни права корінних народів, що випливають з міжнародних зобов'язань України, викличе настільки шалену істерику в Росії.

Безпрецедентна атака Москви на законопроект «Про корінні народи України», закамуфльована нібито турботою про російську та інші національні меншини, насправді викликана панікою очільників Кремля, які усвідомлюють неминучість відновлення Україною свого суверенітету над тимчасово окупованим Кримським півостровом і прилеглими до нього акваторіями Чорного та Азовського морів.

Політичне оточення Путіна не може не розуміти, що Україна посилює власні безперечні права на Крим, залучаючи до багатьох наявних аргументів широкий пласт міжнародного права в частині прав корінних народів.

Зрозуміло, що з прийняттям Верховною Радою України ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським законопроекту "Про корінні народи України" вщент розноситься один з часто використовуваних Путіним і його оточенням симулякрів, який вони називають «народ Криму».

Власне цим пояснюється небувалий антиукраїнський шабаш, що розгорнувся в ці дні в Росії та очолений безпосередньо депутатами Державної Думи РФ і самим Путіним.

Отже, Президент Володимир Зеленський показав приклад політичної відповідальності у врегулюванні важливої сфери міжнаціональних відносин в Україні, ініціювавши розгляд законопроекту "Про корінні народи України".

Сподіваємося, найближчим часом народні депутати України прийняттям даного закону зроблять також важливий крок на шляху до створення української політичної нації та укріплення Української держави.

Рефат ЧУБАРОВ