"Позитивний сигнал, але не з таким результатом, який потрібен Україні", – політичний експерт про дзвінок Байдена Зеленському

Телефонні переговори президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського напередодні офіційної зустрічі Байдена і президента РФ Володимира Путіна є позитивним сигналом для України. Але загалом має місце прорахунок з боку українських дипломатів, оскільки така зустріч не була особистою.

Про це в ефірі українського телеканалу політичний експерт Руслан Синельников, передає UAINFO.org.

"Така телефонна розмова була довгоочікуваною і має загалом позитивний сигнал. Але те, що події розвиваються не в такій дипломатичній послідовності і не з таким результатом, який потрібен Україні - тут має місце недопрацювання саме наших дипломатів. Мала бути зустріч президентів, а не телефонний дзвінок", - сказав експерт.

"Якщо ми говоримо про інтеграцію України, то в першу чергу слід зустрічатись із українським президентом, а після того вести переговори із президентом РФ, який приїде до Швейцарії", - додав Руслан Синельников.

За словами експерта, до офіційної зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена мали бути підготовлені та погоджені документи з українського боку, якими президенту США "можна було користуватись на зустрічі із президентом РФ".

"З українського ж боку, це не хвилинна розмова по телефону і не хвилинне вирішення серйозних питань. Якщо ми будемо говорити про вплив України на міжнародну політику як суб'єкта політики в Європі, то Україна повинна говорити, що ми активно формуємо свою зовнішню позицію, а це означає, що ми перші зустрічаємось для підготовки рішень, а після того ми з готовим рішенням, ознайомивши американську сторону і узгодивши спільні позиції як стратегічних партнерів, можемо обговорювати з РФ позиції спільно із США", - пояснив він.

За словами Руслана Синельникова, до подібних перемовин слід також підключити Великобританію, КНР та "багато інших гравців, які могли б вплинути на позицію Путіна в ситуації із Україною".

Відповідаючи на уточнююче питання, експерт також не виключив, варіант, що на зустрічі із українським президентом у Білому домі Джо Байден "оголосить Зеленському ті рішення, про які попередньо домовляться з президентом РФ Путіним у Швейцарії".

"В ситуації, коли без нас за нас вирішують зовнішню політику - така можливість з'являється. Якщо нам пропишуть план з боку РФ в Швейцарії, то після того його нам озвучать у США", - висловився він і вкотре вказав не недопрацювання з боку української дипломатії.

"Україна 7 років слабо продукує персональну позицію, яка б забезпечувала українські національні інтереси та вирішення військового конфлікту, повернення територіальної цілісності, Криму і миру на Донбас. Це має бути озвучено всім міжнародним партнерам, які можуть захищати нас перед РФ, а після цього вже виходити з ними на переговори і узгодження ключових точок цього плану", - завершив Руслан Синельников.

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