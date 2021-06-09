Сазонов: Никаких сенсаций от встречи Байдена с Путиным ждать не стоит

"Никаких сенсаций от встречи Байдена с Путиным ждать не стоит. Будет обозначение позиций. Никто не "сдаст" Украину - это страшилка. Посмотрите, какую негативную реакцию в США вызвало решение Белого дома по "Северному потоку-2", - об єтом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Хотя в данном случае это больше про Германию, чем про РФ. Более того, жесткое отношение к РФ поддерживают одновременно демократы и республиканцы.

Так что у Байдена нет возможности для серьезных уступок Кремлю. Даже если бы было такое желание. Главный приз, который получает Москва - сам факт встречи. По очереди - после встречи Большой Семерки и НАТО. Так что паника и страшные прогнозы тут совершенно лишние", - констатирует политолог.