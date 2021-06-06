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Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, - WSJ

  21   0 06.06.2021, 14:03 | Новости, Политика
Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, - WSJ

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле пожаловался украинскому президенту Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России. Эрдоган рассказал, что Владимир Путин шантажирует Турцию через поддержку Украины.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали собеседники газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.

Газета пишет, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.

Добавим, за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.

До этого глава российского МИД Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

В турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. В Турции напомнили, что Россия также продает свое оружие разным странам.

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