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Сергій Євтушок: Закон про олігархів не принесе суттєвих надходжень до бюджету

  4   0 03.06.2021, 14:59 | Новости, Политика
Сергій Євтушок: Закон про олігархів не принесе суттєвих надходжень до бюджету

Поданий президентом законопроєкт про деолігархізацію навряд чи допоможе збільшити надходження до бюджету. Документ є іміджевим і орієнтований на отримання електоральної підтримки главі держави.

Про це сказав народний депутат «Батьківщини» Сергій Євтушок в ефірі «5 каналу», інформує UAINFO.org

«Я в цьому документі бачу іміджеві речі з огляду на запит суспільства, президент хоче отримати електоральну підтримку. Водночас в мене запитання: а для чого в країні Антимонопольний комітет, силові структури та інші органи влади, які повинні контролювати олігополію, яка знищує економіку?» - обурився політик.

Сергій Євтушок переконаний, що гроші в бюджеті з'являться тоді, коли ці органи виконуватимуть свої функції, а в парламенті й уряді - не буде лобістських історій. Зокрема, таких як гральний бізнес, що лобіюється Росією, чи імпорт російської електроенергії через Білорусь.

«Ми вбиваємо національну економіку. Тут мав би бути економічний націоналізм, протекціонізм своєї економіки, а не чужої», - додав народний депутат.

У поданому президентом законопроєкті міститься визначення олігархів як осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору. Як пояснив Сергій Євтушок, якщо цей закон набуде чинності, власники телеканалів просто переоформлять їх на довірених осіб або родичів.

«І від цього ціна на комуналку для людей не зменшиться, доходів у бюджет не збільшиться», - підсумував політик.

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