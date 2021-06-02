Голобуцький: Зеленський заохочує в Харкові сепаратизм?

Активну боротьбу за місце мера Харкова розгорнули Добкін і Терехов. Ці двоє не просто "спадкоємці Кернеса", ці двоє - демонстративні "натхненники ХНР", котрої, слава Богу, так і не сталось 2014-го. І хто з них більший - ще велике питання.

Таку думку на власній сторінці у Facebook висловив політолог Олексій Голобуцький, інформує UAINFO.org.

Що в такій ситуації у східному прикордонному регіоні повинен робити президент, який усій країні демонструє, що він державник та лідер нації? Зрозуміло, що включитися в боротьбу, заявити свою позицію та висунути свого, лояльного до України кандидата, який міг би з пристойними перспективами втрутитись в боротьбу двох апологетів феодалізації, а фактично - сепаратизму.

А що робить Зеленський? Він, судячи з його рішень, відверто заохочує діяльність тих, хто формує з Харкова свою власну, окрему вотчину. За мовчазної згоди президента вся вертикаль «монобільшості» працює на Терехова. Зрозуміло, що все робиться тихо, за лаштунками, але про це відомо вже всій країні. Чув про це і в Києві, і у Львові, і навіть в Житомирі - ситуація в півторамільйонному Харкові цікавить політиків і чиновників в усіх регіонах.

Зеленський мовчить, робить вигляд що він сам по собі і ніякі вибори у Харкові його не стосуються. Вибори вже в жовтні, а кандидата від влади у місті-півторамільйоннику так і не оголошено. Немає жодного секрету, що в ОП існує домовленість з Тереховим: партія «Слуга народу» нікого не висуває кандидатом у мери міста та всіляко сприяє перемозі Терехова. А якщо через публічний тиск все ж доведеться щось робити, то висунуть якусь «хорошу людину», яка зможе набрати відсотків 5.

В Харківській міськраді «слуги» з самого початку разом працюють в коаліції з Блоком Кернеса та ОПЗЖ, разом обрали Терехова, разом проводять всі рішення міськради, в тому числі і корупційні (про що регулярно пишуть антикорупціонери). Гарна складається картина: «партія влади толерує сепаратизм і корупцію». А президент в цей момент активно розказує на публіку, який він борець з агресором та корупцією. Заступник Єрмака Кирило Тимошенко публічно заявляє, що в Харкові повинен бути проукраїнський мер. Але по факту є основним координатором підтримки Терехова: конкретно, утримання від висування кандидата від влади або ж підбирання гарантовано слабкого кандидата.

Якась дуже дивна вистава театру ім.Зеленського.

І, головне, вигоди особисто Зеленському як президенту від такої підтримки феодалізації та корупції ніякої. Навряд чи він дійсно розраховує, ніби така підтримка йому допоможе на парламентських виборах. Та й ніхто в це не вірить. Бо очевидно, що Терехов у будь-якому випадку підтримуватиме партію не Зеленського, а скоріше Медведчука. На президентських виборах фаворит Терехова також цілком передбачуваний (якщо, звісно, в Кремля до того часу концепція не поміняється).

Однак вже зараз дивну взаємодію президента з прокремлівським Тереховим бачить вся країна - і робить висновки, котрі ламають цілу іміджеву кампанію Зеленського. Імідж «лідера нації та реформ» кришиться на очах. Ну і нащо це Зеленському? Що такого йому міг запропонувати Терехов за такі жертви? Дивно, дуже дивно.

Але за 5 місяців до харківських виборів Київ мовчки сприяє зміцненню «харківської прокремлівської вотчини». Можливо, Зеленський вважає, що незабаром це буде вже не його проблема?

Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ