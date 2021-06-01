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Сазонов: В крайнем случае Шарий переберется в Россию. И будет вредить оттуда. Вот только сам он точно не в восторге от такого варианта: Воронеж – не Испания

  10   0 01.06.2021, 16:56 | Новости, Политика
Сазонов: В крайнем случае Шарий переберется в Россию. И будет вредить оттуда. Вот только сам он точно не в восторге от такого варианта: Воронеж – не Испания

"Лишение убежища в Литве российского пропагандиста Анатолия Шария - не просто новость. Это новость с очень интересными вопросами в прошлое и страшными проекциями в будущее. Сама новость логична и ждали ее давно. Шария лишили статуса беженца в Литве. Да, он там все это время числился жертвой украинского политического режима, который получил убежище в стране Евросоюза. Как ни смеялись над этим фактом украинские журналисты, переезжать в Россию и получать российский паспорт Шарий не торопился. Не дурак",- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.   

"Но парадокс ситуации в другом. Ведь сбежал Шарий еще при Януковиче, и как-то наличие репрессий смог объяснить литовской юстиции. Но почему при Порошенко его не вернули? Петра Алексеевича можно упрекнуть во многом, но уж точно не в преследовании политических оппонентов или журналистов. При нем не трогали критиков власти. Даже тех, кто генерировал сплошные фейки и лгал непрерывно - максимум иск в суд по защите чести и достоинства. Можно было смело договариваться с Литвой о том, что политические беженцы из Украины в ЕС с 2014 года - нелепость и оскорбление демократического и правового государства Украина. Почему этого не сделали - вопрос. Который стоит задать... я даже не знаю кому. Порошенко про Шария мог вообще не знать или не воспринимать всерьез. Но Генпрокуратура? МИД? Были очень заняты? Теперь нашлось время? Или Литва сама разобралась. Это многое говорит о работе наших ведомств с 2014 года.

Что касается будущего, в Украину Шарий не захочет. Уже нанял лучших адвокатов и будет цепляться за любую европейскую страну. В крайнем случае - не европейскую. Тут он может сесть. Если Медведчук под домашним арестом, то с персонажем уровня Шария могут поступить куда жестче. Коллеги считают, что в крайнем случае Шарий переберется в Россию. И будет вредить оттуда. Вот только сам он точно не в восторге от такого варианта. И не только потому, что Воронеж не Испания. Просто работающий из РФ антиукраинский пропагандист быстро потеряет в популярности. Слишком явно виден заказчик. И самый страшный кошмар Шария, если в каком-то большом кремлевском кабинете кто-то тихо скажет - "От живого от него теперь никакого толку...", - завершает Сазонов.

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