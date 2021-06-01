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"Плівки Медведчука": кум Путіна переконував Кремль шантажувати Україну дефіцитом вугілля. ВІДЕО

  7   0 01.06.2021, 11:54 | Новости, Политика
"Плівки Медведчука": кум Путіна переконував Кремль шантажувати Україну дефіцитом вугілля. ВІДЕО

Опубліковна наступна частина телефонних розмов людини з голосом, схожим на голос лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

У третій частині розслідування він вів переговори з Кремлем і лідерами бойовиків в Донбасі про постачання вугілля з так званих "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Bihus.info, інформує ZN.UA.

 

«І поки влада запевняла, що Україна купуватиме вугілля у бойовиків не буде, Медведчук вже два місяці вів переговори», - йдеться в сюжеті.

В опублікованих розмовах Медведчук нібито говорить заступнику глави уряду РФ Дмитру Козаку, що Україна буде купувати вугілля у бойовиків «ДНР/ЛНР» через фірму посередника, яка потім буде продавати вугілля Центренерго. Також кум Путіна пропонував постачати з України на окуповані території, як обмін на вугілля, продовольство. На що в Росії відповіли, що там потрібні гроші.

Також, за даними Bihus.info, Медведчук переконував Кремль шантажувати Україну дефіцитом вугілля. Крім того, в розслідуванні йдеться, що гроші бойовикам за вугілля з окупованих територій возила Служба безпеки України. А контролював передачу грошей сам Медведчук. Перший транш відправили бойовикам 31 грудня 2014 року, а другий повинен був бути 5 січня.

«Після передачі грошей бойовики не відправили вугілля в Україну, і перед другим траншем Медведчуку довелося просити Москву вплинути на своїх маріонеток», - йдеться в розслідуванні.

І після наказу Кремля вугілля таки відправили в Україну.

За даними журналістів, посередництво на вугіллі принесло Медведчуку третину мільярда гривень.

11 травня СБУ прийшла з обшуками в будинок і офіс Віктора Медведчука, однак самого його не застали. Медведчуку і його соратнику по партії Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За даними СБУ, Тарас Козак ховається в Росії.

13 травня Печерський суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Суд зобов'язав підозрюваного здати закордонного паспорта, носити електронний браслет і не спілкуватися з іншими фігурантами справи. 

ZN.UA

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