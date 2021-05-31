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Бутусов: Каковы последствия поглощения Беларуси Путиным для Украины?

  9   0 31.05.2021, 10:00 | Новости, Политика
Бутусов: Каковы последствия поглощения Беларуси Путиным для Украины?

"Путин заявил о предоставлении Лукашенко кредита в 1,5 миллиарда долларов: каковы последствия поглощения РБ Путиным для Украины?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org

"1. Лукашенко не уступит давлению и авиационной блокаде, продолжит репрессии против всех инакомыслящих, разрыв Беларуси от демократического мира будет возрастать. Лукашенко будет сидеть пока Путин не решит его заменить. Янукович за разрыв евроинтеграции получил 3 миллиарда долларов от Путина в ценных бумагах. Диктаторская премия от Кремля.

2. Минимум год Россия будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии, и вероятность широкомасштабных боевых действий в Украине становится на этот период маловероятной. Медведь будет переваривать очередной кусок.

3. Возрастает нагрузка на бюджет РФ. 1,5 миллиарда - это далеко не полный объем расходов. В совокупности с дотированием многих регионов РФ и оккупированных Крыма, Приднестровья, Абхазии, Осетии, войн на Донбассе, в Сирии, Африке, это ограничивает ресурс РФ для собственной модернизации. Что для нас позитив.

4. Россия все дальше идет на пути конфронтации с Западом, и это создает для нас не только риски, но это создает также огромные возможности. В условиях нарастания угрозы, мы могли бы наконец начать структурные реформы, и получить куда большую поддержку Запада. Для этого Украине нужна новая внешнеполитическая стратегия интеграции в ЕС и НАТО, которую можно было бы лоббировать как план получения безвизового режима.

5. Украина должна готовиться к полному разрыву всех видов зависимости от России и Беларуси. Прежде всего - отказаться от всех видов поставок топлива, сырья, как это делает Польша.

6. Пора прекратить пустые разговоры про мир - поглощение Беларуси показывает, что никакого мира Путин Украине не предоставит. Путин инвестирует средства страны-бензоколонки в войну и конфликты, и мир в Украине ему не нужен - необходимо замораживание конфликта по образцу Приднестровья, чтобы сохранять рычаги дестабилизации Украины на долгое время. Нам нужна военная доктрина, которая будет направлена на достижение победы в "замороженном конфликте", таких ситуаций немало, и самая яркая стратегия, которая реализовывалась 26 лет - это Нагорный Карабах", - резюмирует Бутусов.

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