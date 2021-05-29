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Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

  11   0 29.05.2021, 18:08 | Новости, Политика
Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Президент США Джо Байден может предложить главе Кремля Владимиру Путину возвращение Российской Федерации на международную политическую арену в обмен на выход российских войск с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом во время интервью изданию Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Россияне хотят, чтобы их уважали, они хотят, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса",- утверждает Мельник.

Однако ситуация в Крыму несколько отличается. В 2014 году его оккупировали, нарушив международное право. Этот инцидент стал первым после Второй мировой войти, когда принудительно были изменены государственные границы Европы.

"Сложность заключается в том, что в отличие от Нормандского формата до сих пор не существует другого международного переговорного процесса по возвращению Крыма. Для нас и всего мирового сообщества Крым остается украинской территорией, для Путина -"российским". Ни одно государство никогда не признает эту попытку аннексии. Украина призывает к деоккупации полуострова. Никаких "если", никаких - "но". И для достижения этой цели нам нужен дипломатический инструмент ",- пояснил посол.

Именно таким инструментом, убежден Мельник, должна стать "Крымская платформа", первый саммит которой должен состояться накануне 30-й годовщины Дня Независимости - 23 августа.

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