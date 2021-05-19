Зустріч Путіна з Байденом: у ТКГ прогнозують нове загострення на Донбасі

Засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції 19 травня частково пройшло у закритому режимі.

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш розповів, як пройшло засідання ТКГ 19 травня. Він не виключає, що у мінському переговорному процесі відбудуться зміни.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує UAINFO.org.

«Сьогоднішнє засідання ТКГ почалося з того, що глави місій України, Росії та ОБСЄ, з ініціативи Олексія Рєзнікова (Леонід Кравчук у відпустці), майже півтори години розмовляли в закритому режимі. Оскільки режим закритий, я не можу написати, про що була мова, але думаю, що в переговорному процесі будуть деякі зміни», – заявив Гармаш.

«Потім запросили «представників ОРДЛО» від Росії та все стало як завжди – кумедна демонстрація власної важливості «чиновників» двох донбаських «супердержав» на тлі самотньо нудьгуючого, в їх московській провінції, представника РФ Бориса Гризлова, який завжди з ними згоден», – зазначив Гармаш.

За його словами, з питань безпеки - ніяких особливих рухів немає.

«І, думаю, їх і не буде до зустрічі Путіна з Байденом, – ні в позитив, ні в негатив. Після цього саміту, я особисто, прогнозую загострення», – вважає Гармаш.

мПри цьому, він стверджує, що сьогодні під час переговорів був обнадійливий сигнал з питання відкриття двох КПВВ в Луганській області.

«Але теж, не без конфузу. Так, представник бойовиків з Луганська Дейнего заявив, що КПВВ вони не відкривають тому, що Україна не дає цілодобових гарантій безпеки на цих ділянках лінії перетину. Однак, Олексій Резніков повідомив, що Україна вже неодноразово давала такі гарантії та останній відповідний документ відправлений ОБСЄ ще 7 квітня. Таким чином, з'ясувалося, що гарантії безпеки на ділянках Золотого і щастя – обопільні й, тепер, нічого не заважає маріонеткам Росії в ОРЛО відкрити КПВВ зі свого боку, оскільки Україна зробила це ще в кінці минулого року», – заявив Гармаш.

Він додав, що за іншими темами переговорів були лише розмови без якоїсь конкретики.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 9 червня.