Передвиборча програма Зеленського виконана лише на 25%, – КВУ

Експерти Комітету виборців провели аналіз виконання передвиборчої програми В. Зеленського з нагоди другої річниці президентства. За даними КВУ станом на сьогодні перевдиборча програма виконана на 25%. Більшість положень програми на разі не реалізовано, інформує UAINFO.org.

Серед пунктів, які не вдалося реалізувати:

1. Я розповім Вам про Україну своєї мрії:

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки.

2. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

3. Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». Ми створимо умови, щоб люди, які роз'їхалися по світу, забажали повернутися додому.

4. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

5. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Старшому поколінню - гідне пенсійне забезпечення. Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи.

6. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

7. Законопроект: «Про відкликання народного депутата України».

8. «Депутатські прогули» - автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату.

9. Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». Невідворотність відповідальності та справедливе і законне покарання - основа чесної України.

10. Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань.

11. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу.

12. СБУ не буде займатися економічними злочинами.

13. Ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи.

14. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск.

15. Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб коштом власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їхнім експортером на європейський ринок.

16. Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо).

Україна має всі можливості стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів і високотехнологічного виробництва.

17. Найважливіший крок в охороні здоров'я - перехід до страхової медицини. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення - коштом держави.

18. Велика увага - медицині профілактичній. Запобігти хворобі легше, ніж її лікувати. Програма популяризації здорового способу життя. Введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду.

19. Створимо всі умови для того, щоб державні та приватні заклади освіти отримали рівні права. Держава гарантуватиме прозоре та легке ліцензування, підтримку і розвиток приватної освіти. Ми відкриємо український ринок для кращих іноземних закладів освіти.

20. Ми запровадимо принцип «гроші ходять за талановитим студентом». Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти.

21. Відновлення аеропортів у кожному обласному центрі

22. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Я сам не крав і нікому не дозволю!

Серед виконаних або частково виконаних пунктів передвиборчої програми:

1. Формування прозорого ринку землі

2. Вибори до парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками

3. Законопроект: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»

4. Законопроект «Про імпічмент Президента України»

5. Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії

6. Громадяни України отримають можливість долучатися до прийняття важливих рішень влади через мережу Інтернет, зокрема і до голосування на виборах і референдумах

7. Країна потребує капітального ремонту інфраструктури. Будівництво доріг за європейськими стандартами

8. Автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону.

«Із виборчої програми В. Зеленського експерти КВУ виокремили 30 пунктів, із яких 22 - не виконано, 8 - частково або повністю виконано. Таким чином програма є виконаною лише на 25%. Переважно реалізовано «другорядні» обіцянки, які не мають суттєвого впливу на життя громадян. Натомість, принципові положення програми щодо закінчення війни, підвищення якості життя, боротьби з корупцією, проведення важливих реформ не виконано. Не реалізовано положення програми щодо податкової лібералізації та зниження тиску на бізнес, не вирішено питання щодо підвищення довіри до судів, не проведено освітню реформу, не здійснено перехід в енергетиці на власні ресурси. Крім того, за два роки у влади виникла низка корупційних скандалів щодо їх роботи, яка стосувалась, в тому числі, оточення Президента. Також продовжено так звану практику «кумівства», використання «телефонного права» і втручання в діяльність інших гілок влади, - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.