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Раимов: Министр Степанов хотел признания и славы, войти в учебник истории как победитель ковида. Но он забыл, что это роль другого героя

  13   0 19.05.2021, 11:03 | Новости, Политика
Раимов: Министр Степанов хотел признания и славы, войти в учебник истории как победитель ковида. Но он забыл, что это роль другого героя

"Когда бывший министр охраны здоровья предал своего работодателя, а именно бывшего президента Петра Порошенко. Надеялся на победу. Переметнулся в пользу самого вероятного победителя. Смог со временем получить лакомую должность министра. И началось. Вначале скандал с закупкой костюмов, потом фирма прокладка, чтобы привезти вакцину", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Дмитрий Раимов, информирует UAINFO.org

"Но. Одно большое но. Когда хочешь денег - сиди тихо. Но министр хотел признания и славы, войти в учебник истории как победитель ковида. Забыв, что это роль другого героя. Здесь министр проиграл. Победитель может быть один. Тем более победой считается привоз Pfizer.

Но есть ещё одна проблема. Предатель никогда не станет своим. Степанов не стал своим. Как бы не пытался бороться. Общаться. Он был чужим. Теперь при действующем президенте он не взлетит. А если второй срок? Не взлетит ещё долго. А нужно провести расследование деятельности и если найдутся нарушения - посидеть на дорожку. Хотя это же про Европу", - завершает Раимов.

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