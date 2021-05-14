Аргументация прокуратуры во время суда над Медведчуком у юристов вызывала... истерический смех, паралич и непроизвольное матоизвержение – Сазонов

"Медведчук отправился под домашний арест. С одной стороны, его свобода заметно ограничена в сравнении с прошедшими 7 годами войны. С другой стороны домашний арест за госизмену... особенно на фоне просидевшего более 500 дней Антоненко... выглядит как-то странно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Хотя, аргументация прокуратуры во время судебного заседания у юристов вызывала... истерический смех, паралич и непроизвольное матоизвержение. Так что при такой "мощной" позиции прокуратуры суд можно считать суровым. Я думал, что уже видел деградацию прокуратуры и хуже не будет. Теперь сомневаюсь...", - завершает Сазонов.