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На Закарпатье пограничники спасли из реки нарушителя границы

  4   0 27.12.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
На Закарпатье пограничники спасли из реки нарушителя границы

В Закарпатской области пограничники спасли из реки Уж гражданина Нигерии. Он планировал нелегально попасть в Словакию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Военнослужащие заметили неизвестного человека, двигавшегося в направлении границы со Словакией. Преодолев заградительный забор нарушитель отправился в направлении реки Уж, которая разделяет Украину и Словакию.

Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими как он себе представлял и добраться до противоположного берега в такое время года ему абсолютно не под силу.

Нарушитель попытался вернуться на берег, но без помощи пограничников сделать это ему не удалось. Мужчину задержали, доставили в подразделение, где дали сухую одежду и обувь.

Нарушитель никаких документов с собой не имел и рассказал, что он является гражданином Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС. В рюкзаках мужчины находились 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи.

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