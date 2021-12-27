Под Киевом нашли убитым врача из Ровно

В то время, когда мужчина числился в розыске, неизвестные лица снимали с его банковской карты денежные средства.

В Киеве задержали двоих мужчин, причастных к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ривненской области - главного врача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти накануне нашли в лесополосе под Киевом. Как в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, злоумышленникам сообщено о подозрении по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года.

"Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Киргизии, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Кыргызской Республики, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти его.

В ходе поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение. Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего тот потерял сознание", - сказано в сообщении.

После того, как мужчина потерял сознание, напавшие на него отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства и отвезли того в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

О том, что мужчина исчез и не выходит на связь сообщили его близкие. Правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что во время исчезновения мужчины, неизвестные лица снимали с его банковской карты денежные средства.

Усилиями работников Святошинского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров из окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они оставили жертву. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

По информации портала Вісті Рівненщини, убитым является глава правления "Червона калина" Ярослав Сивый.