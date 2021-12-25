Пограничники изъяли партию поддельных документов в автобусе из Молдовы

Водитель объяснил, что якобы не подозревал о содержании сумки. Но ему обещали деньги за каждую посылку.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда и сотрудники Одесской таможни обнаружили поддельные документы, которые должен был доставить гражданин Молдавии к заказчику в Россию. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 25 декабря.

Указано, что в пункт пропуска Староказачье прибыл автобус из Молдовы. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили две посылки.

В них находилось шесть паспортов граждан Украины, шесть водительских удостоверений Италии, Румынии и Великобритании, а также 11 внутренних паспортов Чехии, Польши, Румынии и Италии. В ходе углубленной проверки документов пограничники выяснили, что все документы содержат признаки подделки, - говорится в сообщении.

Водитель автобуса объяснил, что якобы не подозревал о содержании сумки. Однако сообщил, что за каждую посылку ему обещали по 1000 молдавских лей (около 1500 гривен - ред.).

О данном факте сообщили в Нацполицию. Документы изъяты и направлены на экспертное исследование.