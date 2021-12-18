На Днепропетровщине две легковушки столкнулись лоб в лоб и загорелись (видео)

В результате ДТП пострадал пассажир Daewoo - он получил переломы нижних конечностей. Мужчину госпитализировали.
В Днепропетровской области в пятницу, 17 декабря, столкнулись легковые авто ВАЗ и Daewoo Lanos и загорелись. Травмы получил пассажир Daewoo, информировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Так, авария произошла на автодороге Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье недалеко от села Алексеевка Никопольского района. Автомобили столкнулись лоб в лоб.
"От удара в моторном отсеке одной из легковушек возникло возгорание, которое быстро распространилось и на другой автомобиль", - сообщили спасатели.
В результате ДТП пострадал пассажир Daewoo - он получил переломы нижних конечностей. Покинуть салон авто до пожара ему помогли водители и свидетели аварии. Мужчина госпитализирован.
Пожарные ликвидировали огонь, который почти полностью уничтожил оба транспортных средства.
"Огнем уничтожены моторные отсеки, шины, салоны, приборные панели, повреждены багажные отделения и металлические каркасы легковых автомобилей на общей площади 8 кв.м", - уточнили в ГСЧС.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.