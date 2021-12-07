В Индонезии жертвами извержения вулкана Семеру стали 34 человека

В результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погибли не менее 34 человек. Об этом сообщает France24 со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, пишет Корреспондент.

По словам пресс-секретаря ведомства Абдулы Мухари, 17 человек считаются пропавшими без вести. Их ищут с помощью собак. Из опасной зоны эвакуировали почти 3700 человек.

Власти рекомендуют не приближаться к вулкану Семеру на расстояние ближе 5 километров из-за загрязнения воздуха. Накануне было зафиксировано три небольших извержения, каждое извергало столб пепла на высоту примерно в километр.